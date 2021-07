Araguaína inicia imunização contra a covid19 para pessoas entre 47 e 50 anos

A Prefeitura de Araguaína inicia nesta quinta-feira, 1° de julho, a etapa de imunização contra a covid-19 para uma nova faixa etária da população. A vacinação para o público com idade entre 47 e 50 anos estará disponível em 12 UBS (unidades básicas de saúde) e no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, próximo à Via Lago.

Até o momento, o Município já aplicou 58.747 doses da primeira etapa do protocolo de imunização contra a covid-19 e 17.608 pessoas já estão totalmente imunizadas em Araguaína, incluindo os grupos por faixa etária e prioritários, como gestantes, trabalhadores da educação e pessoas em situação de rua.

Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar o cartão de vacinação, CPF, um documento pessoal com foto e cartão do SUS. Nos dias 1 e 2 de julho, a população dessa faixa etária deve procurar das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 as UBS Avany Galdino da (Bairro São João); UBS Couto Magalhães (Setor Couto Magalhães); UBS Maria dos Reis (Setor Barros); UBS Dr. Dantas (Costa Esmeralda); UBS Manoel dos Reis Lima (Jardim das Flores); UBS Lago Azul; UBS José Ronaldo Pereira da (Dom Orione); UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Setor José Ferreira); UBS Bairro de Fátima; UBS Nova Araguaína.

Das 7 às 13 horas, as doses também estarão disponíveis nas UBS Setor Ponte e UBS Novo Horizonte. A população também pode procurar o Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Grupos prioritários

A expectativa da Prefeitura de Araguaína é concluir ainda esta semana a vacinação dos grupos prioritários estabelecidos do plano de imunização do Ministério da Saúde, continuando ainda com a vacinação da população por faixa etária. Além disso, o Município pretende até a próxima semana, ampliar ainda mais a faixa etária da população para receber a imunização contra a covid-19.