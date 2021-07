Prefeitura leva vacina contra covid-19 para pessoas em situação de rua em Araguaína

A vacinação contra a covid-19 para as pessoas em situação de rua está sendo realizada em pontos estratégicos de Araguaína, por meio do deslocamento das equipes da Secretaria Municipal da Saúde até o público-alvo, que ficam em praças, avenidas e unidades de acolhimento da cidade. A ação é uma parceria com o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) que fez um levantamento e mapeamento desse público-alvo. A expectativa do município é imunizar em média 109 pessoas deste público-alvo.

Antes da vacinação in loco, um trabalho educativo e de orientação foi realizado com as pessoas em situação de rua. O enfermeiro responsável pela Casa de Acolhimento Adulto, Gustavo Mesquita, explica sobre essas ações desenvolvidas. “Fizemos um trabalho de conscientização com eles antes, para que pudéssemos chegar e eles estivessem abertos para receber a vacina da melhor forma possível. A vacina é importante para evitar que essas pessoas mais vulneráveis sejam acometidas pela covid-19 e ajude a preservar a saúde delas de uma forma em geral”.

Na manhã dessa terça-feira, 29, as equipes foram até a região da Feirinha, localizada na Avenida Filadélfia e vacinaram 10 pessoas que vivem no local. Jercilene da Conceição, de 29 anos, recebeu a vacina de dose única e revela que o sentimento foi de alegria. “Estou muito feliz por receber a vacina, achei essa ação maravilhosa”.

Na última semana, 29 doses foram aplicadas para as pessoas em situação de rua que são atendidas no CAPS/AD III (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), Unidade de Acolhimento Adulto e Comunidade Bom Pastor.

Banho Solidário

Em seguida, os trabalhadores da saúde se deslocaram para o quiosque do Projeto Banho Solidário, na Praça das Bandeiras, onde foi realizado um mutirão de vacinação e mais de 15 pessoas foram vacinadas. Nábio Dias Silva foi dos imunizados e revela a sensação de receber a dose. “Estou me sentindo mais seguro e mais protegido”.

A população atendida no local, todos os dias, além do banho, recebe kits de higiene pessoal com escova de dentes, creme dental, sabonete, papel higiênico, lâmina de barbear, absorventes íntimos, recebe ainda doações de roupas e vale-alimentação. Desde que foi instalado em março de 2020, mais de 5.300 atendimentos foram realizados no Banho Solidário.

Grupos prioritários

A Prefeitura de Araguaína já vacinou 55.981 com a primeira dose e 17.593 com a segunda dose e, além das pessoas em situação de rua, continua vacinando outros grupos prioritários como a população na faixa etária de 49 e 53 anos, caminhoneiros, trabalhadores industriais, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação e entre outros.