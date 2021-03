Araguaína: bombeiros militares socorrem, mas duas vítimas falecem de parada cardiorrespiratória

No intervalo de uma hora, socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Araguaína (2º Batalhão), atenderam duas vítimas com parada cardiorrespiratória. As ações foram neste sábado, 27, e em ambos os casos, as duas pessoas foram a óbito.

O primeiro chamado foi às 11h18, na Rua Rio Branco, no Setor Santa Terezinha. E segundo os bombeiros militares, tratava-se, inicialmente, de desmaio. Mas assim que a equipe chegou ao local e avaliou o caso, constatou que o paciente Pedro Carneiro Leão da Silva, de 66 anos, estava em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar e também solicitaram apoio da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que deu continuidade ao atendimento numa ação conjunta.

Entretanto, mesmo com todos os esforços das duas equipes, o paciente veio a óbito. Familiares relataram que o idoso já tinha histórico de problemas cardíacos. Pedro passou mal quando estava almoçando.

A segunda ocorrência do dia com vítima de parada cardiorrespiratória foi às 12h23.

O chamado veio da Avenida Filadélfia, do Jardim Filadélfia, às margens da Via Lago. Também com características de desmaio. Contudo, ao chegar para o atendimento, os socorristas deram continuidade às massagens que o paciente José Luiz Dias da Silva, 43 anos, já estava recebendo.

Apesar da equipe de resgate ter assumido os trabalhos com a vítima, realizando os protocolos de primeiros socorros para parada cardiorrespiratória, em conjunto, outra vez, com o SAMU, a vítima faleceu.

Os familiares relataram que José Luiz também tinha histórico de problemas cardíacos, que almoçava quando passou mal.