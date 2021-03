Operação de enfrentamento à Covid-19 busca colaboração do comércio noturno

A força-tarefa de enfrentamento à Covid-19 em Palmas voltou às ruas na noite deste sábado, 27, para acompanhar o cumprimento das restrições à atividade não essencial após as 20 horas, e orientou os comerciantes sobre a colaboração quanto ao enfrentamento do novo coronavírus. Assim como noite anterior, o saldo foi a constatação de quatro estabelecimentos com atendimento presencial além do horário estabelecido, que acabaram notificados. Uma denúncia de festa não autorizada em residência na Arse 24 (210 Sul) foi verificada, no entanto, não havia evento no local denunciado.

Os flagrantes ocorreram em lanchonetes e bares de áreas centrais da Capital, Lago Norte e região dos Aurenys. Segundo o diretor de Fiscalização Urbana da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional e Serviços Urbanos, Emerson Parente, os proprietários colaboraram e encerraram as atividades de imediato.

Segundo ele, possível constatação futura de reincidência sujeita os estabelecimentos à autuação e multa de até R$ 2 mil. Na sexta-feira, 26, quatro bares foram autuados e multados por reincidente desobediência. A operação volta às ruas neste domingo, 28.

O novo horário para encerramento de atendimento presencial de comércio não essencial está em vigor até dia 08 de março de 2021 e permite atendimento ao público das 6 às 20 horas. Somente atendimento de pedidos para delivery estão autorizados até meia-noite. Denúncias de descumprimento ou aglomerações podem der feitas pelo 190, 153 ou 0800-6464-156.

Concomitante à fiscalização do comércio, equipes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) realizaram a operação Balada Segura em apoio à força-tarefa de enfrentamento à Covid-19, inclusive, realizando a partir das 15 horas o fechamento dos acessos à orla de Praia da Graciosa.

Operação

Participaram da operação fiscais de postura da Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Urbanos (Sedurs), inspetores da Vigilância Sanitária Municipal, guardas metropolitanos, agentes de trânsito municipais e policiais militares (PM).