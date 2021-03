Prefeitura de Palmas já imunizou 3.416 pessoas com as duas doses da Coronavac

Com a realização da campanha de vacinação voltada para trabalhadores da Saúde, 3.416 pessoas estão imunizadas contra a Covid-19 em Palmas. Somente neste sábado, 27, a Prefeitura de Palmas vacinou 740 pessoas com a segunda dose da Coronavac, durante ação realizada nas Unidades de Saúde da Família (USFs) José Hermes, no Setor Sul; 405 Norte e 108 Sul.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), das 8 às 17 horas deste sábado, foram imunizados 235 profissionais na USF José Hermes, 109 na unidade da 405 Norte e 396 na 108 Sul. A segunda dose foi entre 21 e 28 dias, prazo recomendado para a aplicação.

Receberam a segunda dose profissionais que estavam nas listas encaminhadas pelas instituições de saúde de Palmas, e que já haviam recebido a primeira aplicação. “A ação foi bem positiva e recebeu uma boa adesão dos trabalhadores. Vale lembrar que a imunização completa ocorre após 15 dias da aplicação da segunda dose”, explica Marta Malheiros, diretora de Vigilância em Saúde da Semus.

O Município já administrou 11.868 doses da Coronavac, sendo 8.352 com a primeira dose e 3.516 com a segunda. O total é relativo às doses administradas na ação deste sábado e o fechamento do Boletim Epidemiológico desta data, que considera aplicações realizadas no dia anterior.

Remessas

Até o momento, a Semus recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) 9.091 doses da Coronavac para a primeira administração e 6.731 de doses para a segunda aplicação.

Nos próximos dias está prevista a entrega, por meio da SES, de 1.130 doses da vacina Astrazeneca/Oxford (destinadas a primeira dose para profissionais da Saúde da linha de frente) e 2.580 doses da Coronavac (2.360 da segunda dose para idosos com mais de 80 anos da remessa anterior e 220 para administração da primeira dose para profissionais da Saúde).

Dados sobre as doses administradas estão disponíveis diariamente no Boletim Epidemiológico de Palmas no site coronavirus.palmas.to.gov.br, onde também pode ser acessado o Plano Municipal de Imunização.