Aprovada moção de aplauso a produtores de filme rodado no Tocantins

Os parlamentares do Tocantins aprovaram na tarde desta quarta-feira, 29, moção de aplauso aos produtores do documentário “Ayrton – Meninices no Coração do Brasil”, em reconhecimento às premiações conquistadas em festivais internacionais. A propositura foi apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Republicanos).

Segundo Andrade, as premiações somam-se à visibilidade que ele vem dando ao Tocantins, dentro e fora do país. “Em nome do produtor tocantinense Goianyr Barbosa, registro meus cumprimentos a todos os envolvidos na produção, que tanto nos orgulha por sua representatividade e visibilidade”, disse.

O projeto resulta de um sonho antigo do jornalista Goianyr. Após anos garimpando trechos da infância de Ayrton Senna, fez um apanhado das informações e as apresentou ao cineasta Vicentini Gomez, que imediatamente aceitou o desafio de produzir o filme.

Filmado no Estado do Tocantins, a película vem fazendo sucesso em festivais internacionais de cinema. Recebeu cinco prêmios no Cult Critic Movie, em Calcutá, um dos principais festivais de cinema independente da Índia, nas categorias de “melhor filme documentário”, “melhor diretor”, “melhor fotografia”, melhor fotografia still” e “melhor trilha sonora”.

De acordo com Goianyr Barbosa, o documentário tem direção de arte inspirada em Salvador Dali. “Conta as histórias, fatos, causos e lembranças dos amigos de infância do menino Ayrton”, destacou.

Premiações

Recentemente, a película havia sido premiada nos festivais Madrid International Movie, na capital espanhola, como melhor filme documentário e melhor diretor.

Em Knight of the Reel Awards, em Hyderabad, capital do Estado de Telangana, na Índia, conquistou o prêmio de melhor filme documentário, melhor produção, melhor diretor, melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor fotografia.

Está na seleção oficial do festival NYC, International Film Festival, que acontece na maior cidade dos Estados Unidos, indicado aos prêmios de melhor filme documentário, melhor diretor, melhor trilha sonora e melhor roteiro, com resultados previstos para esta quinta-feira, 1º de julho.

Sobre o filme

Os protagonistas são o sertanejo e os mecânicos que conviveram com Ayrton em sua infância, garoto louco pela velocidade, popularmente conhecido como Becão, Beco e, no Kart, como piloto 42, e no futuro como Ayrton Senna.

A cultura e as belezas naturais do Tocantins têm causado sensação entre os jurados e na crítica dos festivais, sobretudo pela exuberância de suas paisagens.

Ficha técnica

Rodrigo Dourado, como Ayrton Senna

Produção, roteiro e direção: Vicentini Gomez

Direção de arte: Veridiana Carvalho

Fotografia Still: Diaulas Ullysses

Direção de fotografia: Vicentini Gomez

Som direto: Pedro Paulo Vicentini

Trilha sonora: Michel Vicentine

Música de abertura: Hausenclever Pettersen, com arranjos do maestro Renato Motta.

Produção: Palha & Cia. Casa de Criação

Produtor associado: Goianyr Barbosa