Alunos e professores são premiados na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

Os estudantes da rede municipal de ensino classificados na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e 1ª Obmep Mirim de Palmas participaram, na tarde desta terça-feira, 19, da solenidade de entrega de medalhas na Escola de Tempo Integral (ETI) Cemil Margarida Lemos, situada no Lago Sul. O evento contou com a presença do secretário municipal da Educação, professor Fábio Chaves, do coordenador-geral da Obmep – regional TO 03, professor Paulo Mendonça, gestores escolares, educadores, alunos e familiares.

A Orquestra Sanfônica da ETI Margarida Lemos abriu o evento com apresentações musicais. Em seguida, o coordenador da Olimpíada no Tocantins, professor Paulo Mendonça, deu as boas-vindas aos presentes e apresentou um panorama geral da Obmep, destacando os objetivos da competição. “A Obmep foi concebida com o propósito de incentivar o estudo da Matemática, descobrir novos talentos na área e fomentar uma atmosfera mais motivadora nas escolas. Ela proporciona aos estudantes a oportunidade de se deparar com questões matemáticas intrigantes e desafiadoras, incentivando o trabalho em equipe”, observou o coordenador.

A medalhista de ouro da 17ª Obmep, Natália Cipriano Portilho, tem 14 anos e é aluna do 8° ano da Escola Municipal Anne Frank. Ela contou como foi a preparação para a olimpíada. “Eu basicamente voltei os meus esforços em resolver provas da Obmep de anos anteriores. Foi um método de estudo bastante eficaz para mim”, disse, a aluna que pretende fazer curso superior de Engenharia ou Economia. “Como amo Matemática, mas não quero fazer licenciatura, devo optar por algum curso que tenha bastante essa disciplina”, revelou.

A medalha de prata ficou com a aluna da Escola Municipal Anne Frank, Samara Dias Caldas. Já o bronze foi para 17 alunos de 14 unidades educacionais da rede municipal de ensino.

O secretário municipal da Educação, professor Fábio Chaves, destacou a alegria em participar de um evento que reconhece o trabalho de excelência de professores e alunos. “Parabenizamos nosso corpo de educadores e toda nossa equipe técnica e principalmente, os nossos alunos, que são as grandes estrelas deste evento. Que este resultado possa ser o primeiro de muitos de uma carreira estudantil e profissional brilhantes”, disse o gestor aos alunos medalhistas.

Obmep Mirim

A Olimpíada Brasileira de Matemática Mirim contempla alunos do 2º ao 5º ano, com o objetivo de revolucionar a maneira como as crianças percebem e se relacionam com a Matemática. No evento, receberam menção honrosa quatro alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Príncipes e Princesas e 14 alunos das ETIs Monsenhor Pedro Piagem, Anísio Teixeira, Almirante Tamandaré e Eurídice de Mello receberam medalhas de bronze.

Os medalhistas de prata foram 16 alunos do Cmei Príncipes e Princesas, ETI Padre Josimo Tavares, Escola Municipal Olga Benário, dentre outras unidades. Já a medalha de ouro foi para dez alunos de sete unidades educacionais da Capital.

Além dos estudantes, gestores escolares e professores que se dedicaram à formação dos alunos também foram reconhecidos, com a entrega de certificados pela excelência no trabalho.

Texto: Redação Semed

Edição: Denis Rocha/Secom