Prefeitura de Palmas inicia Campanha da Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro ( CTB). Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da gerência de Educação para o Trânsito, se empenha em suas atividades de educação e fiscalização de trânsito.

Com o tema: ‘No trânsito, escolha a vida’, a mensagem para as Campanhas Educativas de Trânsito deste ano direciona as atividades para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. O cuidado com os mais vulneráveis, o acalmamento de tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade são as ideias centrais que vão direcionar tanto à Semana da Mobilidade quanto à Semana Nacional de Trânsito.

Em Palmas as ações da Semana Nacional de Trânsito iniciaram no dia 1 e se estendem até dia 30 de setembro com atividades educativas nas escolas municipais, por meio da peça teatral ‘O Auto da Vida no Trânsito’, e realização de blitze repressivas e educativas ao longo do mês. Nesta sexta-feira,15, a partir das 15h30, haverá palestra educativa com a presença dos Mascotes do Trânsito no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carrossel, localizado na Arso 42 (405 Sul).

Na segunda-feira,18, às 9 horas, será a vez dos alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Anísio Teixeira, no setor Bertaville, receberem a equipe de Educação para o Trânsito e a Companhia A Barraca, que apresentará a peça ‘O Auto da Vida no Trânsito’. A tarde será realizada blitz educativa em frente ao Cmei Chapeuzinho Vermelho, localizado na Arno 73 (607 Norte), com a presença dos Mascotes do Trânsito.

Programação da Semana Nacional de Trânsito

Dia 19

9 horas – Escola Militar Senador Antônio Luiz Maia – Arne 13 (108 Norte) – O Auto da Vida no Trânsito

16 horas – Mascotes do Trânsito – Escola Monteiro Lobato- Arse 102 (1006 Sul)

16 horas – Fiscalização

Dia 20

9 horas – Colégio Interação (Avenida Teotônio Segurado) – O Auto da Vida no Trânsito

16 horas – Mascotes do Trânsito – Cmei Pequeninos do Cerrado – Arse 132 (1306 Sul)

16 horas – Fiscalização

Dia 21

7h30min – Av. JK – Dia Nacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência – Mascotes do Trânsito

9 horas – Escola Municipal Antônio Carlos Jobim – Arse 122 (1206 Sul) – O Auto da Vida no Trânsito

16 horas – Fiscalização

23 horas – Fiscalização

Dia 22

7h30min – Av. Tocantins – Dia Nacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência – Mascotes do Trânsito

16 horas – Mascotes do Trânsito – Cmei Sítio do Picapau Amarelo – setor Santa Bárbara

9 horas – Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré – Arse 132 (1306 Sul)- O Auto da Vida no Trânsito

16 horas – Fiscalização

23 horas – Fiscalização

Dia 23

16 horas – Fiscalização

00 hora – Fiscalização

Dia 24

7 horas – Taquaralto – Passeio Ciclístico – Dia Mundial sem Carro (Mascotes do Trânsito)

Dia 25

15 horas – Premiação IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito com apresentação da peça O Auto da Vida no Trânsito

16 horas – Fiscalização

Dia 26

16 horas – Fiscalização

Dia 27

9 horas – Mascotes do Trânsito – Colégio Dom Bosco

16 horas – Fiscalização

Dia 28

9 horas – Mascotes do Trânsito – Colégio Alegria & Cia – Arse 51 (504 Sul)

16 horas – Fiscalização

Dia 29

16 horas – Fiscalização

Dia 30

16 horas – Fiscalização