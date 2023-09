Divulgado resultado das eleições do Conselho Municipal de Políticas Culturais

Os novos representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) já foram eleitos para as Câmaras Setoriais. A votação aconteceu na última sexta-feira, 15, na Fundação Cultural de Palmas (FCP), Espaço Cultural José Gomes Sobrinho; na Pracinha da Cultura, no Setor Morada do Sol II e na Casa da Cultura Professora Maria dos Reis, em Taquaruçu. Foram eleitos conselheiros de cultura, titulares e suplentes, para a composição de 4 Câmaras Setoriais, que obtiveram registro de candidatura nos termos do Chamamento Público, através da Portaria/GAB-P/FCP N.° 095/2023.

A posse dos conselheiros eleitos acontece na segunda-feira, 25, às 19 horas, na Sala Sinhozinho (Cine Cultura), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. No dia seguinte, será realizada a primeira reunião com os componentes.

CMPC

Com caráter consultivo, normativo, deliberativo e permanente, o Conselho Municipal de Políticas Culturais é um órgão vinculado ao Sistema Nacional de Cultura, institucionalizando a relação entre a gestão municipal e os setores da sociedade civil, ligados à cultura. Entre as atribuições do conselho está a participação na formulação, elaboração e o acompanhamento das políticas culturais do município, e também da fiscalização do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.

Resultado:

I – Câmara Setorial de Artes Visuais: Larissa Peigo Duzzioni, eleita titular;

II – Câmara Setorial de Audiovisual: André Nascimento Araújo, eleito titular;

III – Câmara Setorial de Design e Moda: Thamise Bezerra Silva, eleita titular;

IV – Câmara Setorial de Teatro: Cícera Marcia do Nascimento Bandeira, eleita titular.