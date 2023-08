Agora é lei: Com ações do Governo do Tocantins, Estado entra na Rota Nacional do Turismo

Um estado que reúne segmentos turísticos diversos, com enorme potencial de crescimento. Assim é o Tocantins, que acaba de conquistar importante reconhecimento como Rota Nacional do Turismo de Aventura, Ecológico, Rural, de Sol e Praia Doce, de Vivência, Cultural, Religioso e Gastronômico.

Nessa quinta, 24 de agosto, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.658, sancionada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin. O objetivo é desenvolver o potencial turístico regional e local; fomentar o empreendedorismo e a inovação das atividades turísticas; promover o crescimento econômico local, sustentável e inclusivo, e valorizar os atrativos naturais e culturais.

O governador Wanderlei Barbosa comemorou a publicação da Lei 14.658, e agradeceu o Congresso Nacional e o Governo Federal pelo reconhecimento ao potencial turístico do Tocantins. “Estamos vivendo um momento de grandes e significativas realizações em todos os segmentos do Tocantins. No turismo, demos um salto, uma vez que conseguimos, com a parceria dos municípios, alavancar a estruturação, qualificação e promoção de toda a cadeia do turismo. Esse reconhecimento enche todos os tocantinenses de orgulho e entusiasmo e nos impulsiona a continuar, cada vez mais, empenhados nessa empreitada”, avaliou.

“A sanção desta Lei é o reconhecimento definitivo do turismo no Estado do Tocantins como importante agente de transformação social e econômica, promotor de inclusão e gerador de renda”, comemora o secretário de Turismo Hercy Filho, ao ressaltar os esforços da gestão Wanderlei Barbosa para identificar novos atrativos e estimular o empreendedorismo voltado ao setor.

Regiões turísticas

O Estado é dividido em sete regiões turísticas que atuam com os diversos segmentos elencados pela rota nacional. Destaque para as ofertas de aventura e ecologia em praticamente todas as localidades, em especial no Jalapão e nas Serras Gerais, onde também há grande potencial de desenvolvimento do turismo cultural, de vivência e religioso. O segmento Sol e praia doce é outra força no Tocantins, principalmente nas regiões Praias e Lagos do Cantão, Serras e Lago e Bico do Papagaio. Vale ressaltar o crescimento da pesca esportiva na Ilha do Bananal.

De acordo com o último Anuário Estatístico de Turismo, divulgado em 2022 com dados de anos anteriores, em 2021 o Tocantins arrecadou mais de R$ 34,6 milhões com o turismo.

É meta do Governo do Tocantins ampliar a arrecadação, estimulando a cadeia produtiva do turismo, que envolve mais de 50 atividades, direta e indiretamente. Entre as ações do Poder Público estão a inventariação de atrativos e empreendimentos, realização de diagnósticos, capacitações profissionais, entre outros.

