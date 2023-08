Deputado Antonio Andrade se reúne com governador Wanderlei Barbosa e discute demandas de Porto Nacional

Com vistas a discutir demandas importantes de Porto Nacional, o deputado federal Antonio Andrade (Republicanos), se reuniu nesta quinta-feira, 24, com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Em pauta, a saúde, um tema recorrente.

Dentre os assuntos debatidos relacionados à saúde de Porto Nacional, o deputado reiterou o pedido de uma atenção especial a APAE do município, bem como outros investimentos que visam ofertar à população uma saúde digna e humanizada.

Antonio Andrade, ressaltou seu compromisso de trabalhar em conjunto com o governo. “Estamos unidos em um mesmo propósito, que é fazer com que Porto Nacional dê um salto de desenvolvimento. E isso, inclui garantir à população uma maior qualidade de vida, com saúde adequada. Porto tem um potencial enorme, mas precisa de políticas públicas que potencializem isso. Através de diálogos construtivos e ações efetivas, transformaremos as demandas em realizações, viabilizando investimentos que melhorem a vida da população”, pontuou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação/ Deputado Federal Antonio Andrade