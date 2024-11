Prefeitura paga cerca de R$ 10,5 milhões em auxílio-alimentação

A Prefeitura de Palmas realizará o pagamento de aproximadamente R$ 10,5 milhões em auxílio-alimentação aos seus servidores, neste sábado, 9. Ao todo, 11.030 servidores municipais, incluindo os conselheiros tutelares, serão beneficiados.

Atualmente, o auxílio-alimentação tem o valor de R$ 1 mil mensais para aqueles que recebem até R$ 6.060,00. Já os servidores com salários mais altos recebem R$ 800,00. Os pagamentos são feitos por meio dos cartões Verocheque, Sodexo ou Vólus, com saldos disponíveis até o dia 10 de cada mês.

A gestão destaca que o auxílio-alimentação é um benefício de caráter indenizatório, ou seja, não há descontos de Imposto de Renda ou de previdência. Além de ser um compromisso com a qualidade de vida e o reconhecimento de quem dedica seu esforço para servir bem o cidadão palmense.

Histórico do Benefício

O auxílio-alimentação foi criado pela Lei 2.798/2022, inicialmente com o pagamento mensal de R$ 500,00 para servidores com salários de até R$ 6.060,00 e R$ 400,00 para aqueles com salários mais altos. No entanto, por iniciativa da prefeita Cinthia Ribeiro, o benefício foi ampliado em dezembro de 2023, passando a ser de R$ 800,00 e R$ 1.000,00, respectivamente.