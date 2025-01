Agência de Fomento convoca novos aprovados em concurso público

O Governo do Tocantins publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 6.739, o ato de nomeação e convocação de mais cinco candidatos aprovados no concurso público da Agência de Fomento do Estado. Nesta etapa, foram chamados dois técnicos de fomento, sendo um deles Pessoa com Deficiência (PcD); um analista jurídico, um analista de crédito e um analista de fomento.

Com os novos profissionais, a autarquia estará ainda mais equipada para atender às crescentes demandas da comunidade empresarial local, possibilitando a expansão de suas operações e serviços.

O presidente da Agência de Fomento, Portilho Prado, destaca que a convocação de novos aprovados representa não apenas o cumprimento de um dever legal, mas também um compromisso com a eficiência, a equidade e o fortalecimento da instituição. “Com esses profissionais, ganhamos em qualidade técnica e em capacidade de atender cada vez melhor às demandas da sociedade tocantinense. Esse é um passo importante para consolidarmos uma gestão que honra os princípios éticos e trabalha pelo bem de todos”, pontuou.

A Agência de Fomento fica localizada na Avenida Teotônio Segurado, Quadra 802 Sul, nº 09, em Palmas (sentido aeroporto/centro), e atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Já em Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, os atendimentos presenciais são realizados nas sedes dos Prontos, antigos É pra já. A plataforma digital pode ser acessada no link.