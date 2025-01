Naturatins apreende mais de 2 toneladas de pescado durante a operação Guardiões do Lago

Em atendimento a uma denúncia, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realizou entre os dias 21 e 24, a operação Guardiões do Lago, com foco no combate à pesca ilegal durante o período da Piracema. A ação, que abrangeu os municípios da área do Lago UHE Lajeado, resultou na apreensão de 2.150 kg de pescado da espécie mapará, oito freezers, um veículo, uma embarcação, um motor de popa e 600 metros de redes de emalhar. Os infratores, que planejavam comercializar o pescado no estado da Bahia, foram presos pela Polícia Militar, que deu apoio à ação, e receberam uma multa de R$ 170.000,00.

No município de Ipueiras, a equipe de fiscalização, coordenada pelo fiscal ambiental Jusley Caetano, realizou um monitoramento diuturno e flagrou pescadores realizando atividades ilegais às margens do rio Tocantins. Durante a operação, três pessoas foram flagradas com 200 kg de pescado e 600 metros de redes de emalhar. Um dos infratores conseguiu fugir, enquanto os outros dois foram detidos.

Os infratores indicaram o local onde o pescado estava sendo armazenado até sua comercialização, levando a equipe de fiscalização até o depósito, onde foram encontrados oito freezers lotados com o pescado ilegal, totalizando 2.150 kg da espécie mapará. Os peixes foram apreendidos e os responsáveis foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Porto Nacional, onde foram autuados em flagrante pelo crime ambiental de pescar durante o período da Piracema, e permanecerão à disposição da Justiça, assim como todos os materiais apreendidos.

A pesca durante a Piracema é proibida por lei para garantir a reprodução das espécies e preservar o equilíbrio do ecossistema aquático. “A pesca predatória é um crime grave, que compromete o equilíbrio ambiental. Estamos intensificando as fiscalizações para proteger nossos recursos naturais e garantir a preservação da biodiversidade”, destacou Cândido José dos Santos Neto, gerente de fiscalização do Naturatins.

O fiscal ambiental do Naturatins, Jusley Caetano, ressaltou a importância de ações como essa para garantir a preservação dos peixes durante o período reprodutivo. “A operação foi essencial para evitar danos irreparáveis ao meio ambiente. Nossa missão é conscientizar e punir práticas que comprometam a biodiversidade local”, destacou.

O pescado apreendido foi doado a instituições beneficentes, igrejas e à Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins. O pastor Robson Santos, da Igreja Assembleia de Deus, ressaltou a importância dessa doação para o trabalho social realizado pela igreja. “Essas doações nos permitem ampliar a assistência às comunidades carentes. É gratificante ver o apoio que recebemos para ajudar quem mais precisa”, afirmou.

Conforme o gerente Cândido José, a operação Guardiões do Lago reforça o compromisso do Naturatins em proteger o meio ambiente e combater práticas ilegais que ameaçam a biodiversidade do Tocantins.