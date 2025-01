Tocantins alcança 90,58% de índice vacinal contra brucelose

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), registrou o índice de cobertura vacinal de 90,58% na campanha contra a brucelose, que abrangeu as fêmeas bovídeas (bovinas e bubalinas), entre três e oito meses de idade, em um total de 401.031 animais. A campanha foi realizada de 1º de julho a 31 de dezembro de 2024, já o prazo para declaração encerrou no dia 10 de janeiro de 2025.

A responsável pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (Pecebt), Carolina Silveira Ozório, destaca que o resultado está acima do preconizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e os inadimplentes serão notificados para garantirem a vacinação do restante do rebanho indicado na campanha. “A brucelose é uma zoonose que causa impacto econômico e de saúde pública, por isso, nossa atenção é redobrada”, ressalta.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, enfatiza que a vacinação contra brucelose é essencial para proteger a saúde pública e preservar a sanidade do rebanho. “O resultado demonstra 21.678 propriedades rurais envolvidas na vacinação. Isso comprova um esforço conjunto dos setores público e privado para controlar e erradicar a doença”, pontua.

Inadimplência

A vacinação e a declaração são obrigatórias. Os produtores rurais inadimplentes terão sua ficha de movimentação do rebanho bloqueada até a regularização, além de serem multados em R$ 5,32 por animal não vacinado e R$ 127,69 por propriedade não declarada.