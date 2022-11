Aeronáutica envia equipe para investigar queda de helicóptero que matou mecânico e deixou piloto ferido

A queda de um helicóptero com dois ocupantes na zona rural de Porto Nacional, na região central do estado, será investigada pelo 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI). As duas vítimas foram socorridas com vida, mas mecânico da aeronave Paulo Roberto Maria morreu no hospital na madrugada deste sábado (26).