Adapec inicia cadastro de piscicultura nesta segunda-feira, 7

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Considerando a importância do trabalho de sanidade dos animais aquáticos, o potencial produtivo da piscicultura e a ascendência desta atividade no Tocantins, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) inicia nesta segunda-feira, 7, e segue até 31 de julho, o prazo para cadastro de todos os estabelecimentos aquícolas. A expectativa é cadastrar cerca de 2 mil unidades. Atualmente, existem apenas 256 estabelecimentos cadastrados na Adapec.

Segundo o responsável técnico pelo Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos (Pesaa), Elias Mendes, o cadastro será obrigatório para todos os piscicultores, tanto aqueles que estão na zona rural quanto urbana, independente da finalidade do estabelecimento aquícola.

“A Adapec é o órgão estadual que tem a missão de orientar na prevenção, controle e erradicação de enfermidades nas pisciculturas, com medidas e ações sanitárias que visam manter a sanidade dos peixes. E o cadastro é uma das medidas fundamentais para o controle de doenças que afetam os peixes, por isso, conclamamos a todos os piscicultores que procurem o escritório da Adapec do seu município e realizem este cadastro,” pontua Elias.

É importante frisar que o cadastro é gratuito e a regularização do empreendimento irá valorizar a atividade econômica.

Uma reunião com os delegados e supervisores da área animal das 11 regionais da Adapec, além dos chefes dos escritórios locais, foi realizada nessa quinta-feira, 3, para alinhar as ações de início do cadastro nos municípios.