No Taquari, Deputado Antonio Andrade ressalta apoio da Assembleia na regularização fundiária

Texto: Ascom dep Antonio Andrade

Na noite desta quinta-feira, 03, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, participou da entrega de 450 títulos de propriedade urbana no setor Taquari, em Palmas.

A entrega aconteceu na feira coberta do setor e reuniu centenas de pessoas que tiveram seus imóveis regularizados, o que só foi possível por meio de uma parceria entre Executivo, Judiciário e Legislativo.

Falando para uma plateia formada por trabalhadores, pessoas que lutam diariamente para conquistar seus direitos, o Presidente da Assembleia lembrou da participação da Casa de Leis neste processo.

“Os parlamentares tocantinenses estão sempre prontos para defender os interesses dos cidadãos, por isso, quando esta matéria chegou na Assembleia, foi aprovada por unanimidade e o mais rápido possível. Este é o papel do parlamento, e isso não é favor nenhum, é nossa obrigação trabalhar em prol das famílias do Tocantins. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história de cada um, estas pessoas resgataram sua dignidade”, ressaltou Antonio Andrade.

O deputado Antonio Andrade lembrou ainda que graças a esta parceria, Executivo, Judiciário e Legislativo, que as entregas dos títulos deve continuar crescendo, considerando que novos municípios serão beneficiados.

Presenças

O evento contou com a presença do governador, Wanderlei Barbosa, dos deputados estaduais, representantes do Tribunal de Justiça, representantes da Prefeitura de Palmas, vereadores, secretários de Estado e outras autoridades.