Mais da metade da infraestrutura do interior da quadra Arso 44 está pronta

A chegada da infraestrutura viária está transformando a quadra Arso 44 (409 Sul), em Palmas. A obra foi iniciada em junho de 2022 e, até o mês passado, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), mais de 50% da infraestrutura prevista para o interior da quadra já foram executadas.

E o serviço não para. Com o aterramento das galerias de drenagem pluvial, quem visitar a quadra nesta sexta-feira, 4, verá que muitas ruas já foram pavimentadas, como a Alameda 07 e a Alameda 02, por exemplo. Também verá a aplicação de asfalto em andamento na Alameda 17. Já na Alameda 14, onde asfalto e meios-fios estão prontos, será possível ver uma equipe trabalhando no nivelamento de calçadas. Na Alameda 02, outra equipe trabalha no recorte de meios-fios (guias). Além disso, máquinas pesadas também estão trabalhando na Alameda 04, que está passando por terraplanagem, etapa anterior à chegada do asfalto.

Melhorias

Segundo a Seisp, o pacote de obras previsto para a Arso 44 inclui também infraestrutura para o entorno da quadra, contemplando as Avenidas NS-07 e NS-09, ambos os trechos entre as Avenidas LO-11 e LO-13. Nestas vias a etapa de drenagem pluvial já foi concluída. Considerando todo o projeto, até 30 de outubro deste ano, já foram executados 30,8% das melhoras em infraestrutura previstas para quadra e entorno.

Para quem mora na Arso 44 o asfalto avançando significa o fim dos problemas com a lama, ano após ano, no período chuvoso. “Foi muito tempo aguardando. Mas está muito bom ver tudo andando. Os transtornos de obra suportamos por poder ver o asfalto chegar”, disse satisfeito o autônomo Osney Ribeiro, que escolheu a quadra para morar em 1993. Ele não sabia que, além de rede de drenagem e asfalto, seu imóvel também será contemplado com calçadas padronizadas.

Isso porque o investimento de R$ 11.357.450,63 prevê execução de rede de drenagem pluvial, terraplenagem, pavimentação asfáltica, calçadas com acessibilidade, ciclovia e sinalização viária. A obra é executada pela EB Infra Construções Ltda, vencedora da licitação. O investimento é do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana de Palmas (Proinfra), que recebe financiamento do Banco do Brasil.