Em Palmas, pesquisa de preços de brinquedos do Procon Tocantins varia mais de 200%

O Procon Tocantins divulga pesquisa de preço para o Dia das Crianças, realizada em seis estabelecimentos comerciais de Palmas, nessa segunda-feira, 30. A pesquisa abrange os preços de 93 itens, entre eles: bicicletas, patinetes, carrinhos, bonecas, massa de modelar e jogos. O resultado completo está disponível no site do órgão.

O superintendente interino do Procon Tocantins, Magno Silva, relembrou a importância da pesquisa de preço antes da compra. “A diferença de preço do mesmo produto pode chegar a variar até 249%, por isso a pesquisa é fundamental para que o consumidor faça a melhor escolha. Fazer uma pesquisa de preço com antecedência pode evitar prejuízo, além de facilitar a vida do consumidor na hora da compra”, reforçou.

A maior diferença encontrada foi no brinquedo Pião Infinity Nado Super Whisker, que variou 249,84%, sendo vendido entre R$ 39,99 e R$ 139,90. A segunda maior diferença foi venda da boneca Barbie (básica), com preços entre R$ 29,99 e R$ 74,99, resultando em uma variação de 150,05%. Já o patins roller apresentou uma variação de 122,69%, sendo comercializado entre R$ 219,99 e R$ 489,90.

Dicas para os consumidores

O Procon Tocantins orienta os consumidores que a embalagem dos produtos deve conter com clareza a idade ou faixa etária, instruções de uso e de montagem, descrição exata dos itens inseridos, identificação do fabricante (nome, CNPJ e endereço) ou importador (caso o brinquedo seja importado), eventuais riscos que possam apresentar à criança e o selo de certificação do Inmetro.

É importante também verificar se o produto traz informações adequadas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, origem, composição, preço e garantia. O consumidor deve identificar a política de troca da loja, considerando que, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a troca de produtos com defeitos ou baixa qualidade é obrigatória.

Ainda, devem ter cuidado com brinquedos de comércio informal, pois podem ser irregulares ou falsificações e conter substâncias tóxicas na sua composição. Exija a nota fiscal ou cupom fiscal.

Denuncie

Caso o consumidor se depare com uma situação de publicidade enganosa, é fundamental registrar uma denúncia no Procon Tocantins. A denúncia pode ser feita no WhatsApp Denúncia (63) 9 9216-6840 ou no Disque 151. É importante reunir todas as provas possíveis, como anúncios, fotos e documentos que comprovem a prática enganosa.