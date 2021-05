Aberta as inscrições para a 2ª edição do programa Juventude Empreendedora

Com o objetivo de capacitar jovens entre 17 e 29 anos a manterem seus negócios ou tornarem-se empreendedores, estão abertas as inscrições no site https://www.juventudeempreendedora.com/ para o curso gratuito do programa Juventude Empreendedora.

O curso acontecerá entre os dias 24 e prossegue até o dia 28 de maio, das 19h às 22h, por meio do site oficial.

O Presidente da Fundação Municipal da Juventude, Murilo Ferreira, conta que essa parceria vem para fomentar a política de geração de emprego e renda da cidade, uma vez que a juventude portuense, como toda a juventude brasileira, tem passado por uma pandemia que causou a crise sanitária e social.

“As juventudes de hoje têm fome e necessidades básicas de sobrevivência e Juventude Empreendedora tem o intuito de amenizar esses danos causados ao longo dos anos na vida do jovem portuense”, salientou o presidente.

O programa é do Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), em parceria com a Besouro Agência de Fomento Social, com o Fórum da Juventude da CPLP e Governo do Tocantins. Está presente em mais de 20 países e em alguns estados do Brasil, na sua segunda edição.

“Queremos oferecer oportunidades concretas para a geração de emprego e renda entre jovens nestes tempos de pandemia. Com 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome e com as diferentes formas de violação de direitos aos quais o nosso povo tem sido submetido, não podemos esperar por soluções ideais para um tempo futuro, a geração de renda precisa ser agora e por isso realizamos o Juventude Empreendedora”, afirma o presidente do CONJUVE, Marcus Barão.

SOBRE O CURSO

A capacitação é dividida em 11 etapas que abordam finanças, comunicação online e offline, gestão de pessoas, entre outros. Esse projeto também conta com dicas, e guias práticos para auxiliar os inscritos a sobreviverem à crise e encontrar uma nova oportunidade de geração de renda em 2021.

O curso é baseado na metodologia exclusiva ByNecessity, que revê o modelo tradicional de um plano de negócios e o adapta para pequenos negócios de forma a ser executado após 5 dias, somando 20 horas da capacitação. A partir da análise do seu contexto, o(a) aluno(a) passa pela construção do conceito do seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos.

Além disso, os alunos recebem uma apostila que detalha todo o conteúdo explicado pelos professores, todos previamente treinados e capacitados na metodologia. Além disso, têm acesso à matriz de negócios, com cartões de montagem que instigam o desenvolvimento do pensamento lógico, bem como a percepção visual das problemáticas e soluções como um todo.

Após o curso, o novo empreendedor e a nova empreendedora contam com acompanhamento por 90 dias (período de incubação), para sanar dúvidas e assegurar a continuidade do negócio.