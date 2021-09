Kátia Abreu e embaixadora defendem criação de fundo de auxílio à população libanesa

A Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) debateu, em audiência pública nesta quinta-feira (23), a crise social e econômica enfrentada pelo Líbano. Durante a reunião, a presidente da CRE, senadora Kátia Abreu (PP-TO), e a embaixadora do Líbano Carla Jazzar sugeriram a criação de um fundo de auxílio à população libanesa. O fundo seria formado com recursos doados pela comunidade libanesa no Brasil.