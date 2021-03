Confira o cronograma das obras de saneamento em Gurupi para a semana de 15 a 20 de março

…

As equipes da BRK Ambiental, continuam trabalhando na continuidade das obras de implantação de novas redes de coleta de esgoto em Gurupi, no sul do Tocantins. Nesta semana, as obras ocorrem no centro da cidade e nos bairros Nova Fronteira, União V e Jardim das Palmeiras.

O engenheiro da concessionária, Orlei Tamanho, explica que a expansão do sistema de esgoto é essencial para garantir mais qualidade de vida à população. “O saneamento é importante para a saúde e o bem-estar, ele também é uma das principais maneiras de preservação dos recursos naturais. Com isso, é possível contribuirmos para uma cidade mais atrativa e desenvolvida”, explica Orlei.

As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana:

Obras no centro da cidade e no setor Nova Fronteira

Segunda-feira (15)

Rua 10 entre as avenidas Ceará e Pernambuco

Rua 80A entre as ruas 80 e 78C

Rua 73 entre as ruas 70 e 78C

Terça-feira (16)

Rua 10 entre as avenidas Ceará e Pernambuco

Rua 80A entre as ruas 80 e 78C

Rua 73 entre as ruas 70 e 78C

Quarta-feira (17)

Rua 10 entre as avenidas Ceará e Pernambuco

Rua 79 entre as ruas 80 e 78C

Rua 80 entre as ruas 70A e 79

Quinta-feira (18)

Rua 79 entre as ruas 80 e 78C

Rua 80 entre as ruas 70A e 79

Rua 78 entre as ruas 80 e 78C

Sexta-feira (19)

Rua 79 entre as ruas 80 e 78C

Rua 80 entre as ruas 70A e 79

Rua 78 entre as ruas 80 e 78C

Sábado (20)

Rua 78C entre as ruas 79 e 78

Rua 80 entre as ruas 70A e 79

Rua 78 entre as ruas 80 e 78C

Setor União V

Segunda-feira (15)

Av. Ceará entre as ruas D e 21B

Terça-feira (16)

Av. Ceará entre as ruas 21B e 21

Quarta-feira (17)

Av. Ceará entre as ruas 21 e 20

Quinta-feira (18)

Av. Paraíba entre a rua 21

Sexta-feira (19)

Av. Paraíba entre as ruas 21 e 20

Sábado (20)

Rua F entre a rua 21

Rua 21 e Rua 20

Setor Jardim das Palmeiras

Segunda-feira (15)

Rua N entre as ruas M e Miranorte

Terça-feira (16)

Rua Miranorte entre as ruas N e 20

Quarta-feira (17)

Rua N9 entre as ruas N11 e Av. Rio Branco

Quinta-feira (18)

Rua N11 entre as ruas N9 e J

Sexta-feira (19)

Av. Rio Branco entre as ruas N9 e N10

Sábado (20)

Rua J entre as ruas N10 e N11

Melhorias na Estação de Tratamento de Água de Gurupi

A BRK Ambiental também realiza obras de melhorias na Estação de Tratamento de Água da cidade. Está em construção uma câmara de carga, a recuperação do leito filtrante e a impermeabilização interna da estrutura dos seis filtros da estação. “Durante este trabalho realizaremos a limpeza dos filtros e toda manutenção destes equipamentos. Com isso, garantimos ainda mais eficiência no tratamento e, consequentemente, entregamos sempre aos nossos clientes um produto de qualidade”, destaca Orlei.

Caso algum cliente precise de apoio com os serviços de água e esgoto, basta entrar em contato com as equipes da concessionária pelo telefone 0800 6440 195 ou via WhatsApp (11) 99988-0001.