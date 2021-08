Na Câmara de Palmas: Somos reage a discurso homofóbico de Filipe Martins, registra B.O. e provocará o MP

…

Fonte: T1 Notícias

Após as declarações do vereador Filipe Martins (PSDB) na tribuna da Câmara Municipal de Palmas, durante a sessão de ontem, 24, o Coletivo Somos registrou nesta quarta-feira, 25, um Boletim de Ocorrência contra o parlamentar. O grupo informou, também, que fará denúncia junto ao Ministério Público do Estado (MPTO).

Em pronunciamento polêmico e que causou reação nas redes, Filipe Martins elencou temas sobre os quais é contra, e que seriam defendidos pelo governo petista que antecedeu Bolsonaro. “A livre orientação sexual, porta para a abertura da pedofilia. A lei da palmada, proibição dos pais corrigirem os seus filhos. A ideologia de gênero nas escolas, pais não terão mais o poder sobre educar os seus filhos. A questão do aborto, a obrigatoriedade dos ministros, qualquer que seja a sua crença, o seu culto, resguardado pela constituição livre direito de culto, a serem obrigados a realizarem união do mesmo sexo dentro das suas instituição (sic)”.

A afirmação falsa, que iguala a orientação homoafetiva masculina a um crime, o da exploração sexual de menores, é um dos argumentos mais utilizados pela bancada evangélica e combatido diuturnamente por se tratar de Fake News que incita o preconceito contra homossexuais.

“O que não entendo é esse amor cristão e o ‘deus’ que esses políticos religiosos se utilizam para atacar pessoas que não querem nada mais que sobreviver, que serem respeitadas. Ao meu ver, pecado é tudo aquilo desprovido de amor, de empatia com o próximo. É é não ter sensibilidade com milhares de vidas LGBT que são tiradas por causa do preconceito, da estigmatização. Pecado é não se colocar ao nosso lado para defender nosso simples direito de viver. Quem destrói vidas através de discursos de ódio e coopera com o derramamento de sangue do seu semelhante é o verdadeiro ‘pecador’”, pontua Alexandre Peara, integrante do coletivo Somos.

Vereador reafirma bandeiras e ataca ministros do STF

Ele voltou a atacar a criação de banheiros unissex. Estes, adotados para evitar constrangimento de transexuais e travestis, os quais terminavam sem condição de utilizar banheiros masculinos ou femininos, tiveram o objetivo desvirtuado na fala do vereador, que afirmou no discurso: “nossos filhos tendo que passar pelo constrangimento, as mulheres, ter que passar pelo constrangimento a dividir o mesmo banheiro com homens, aproveitadores, estupradores, apoio a tudo isso, voltado do governo anterior”.

Em um trecho do seu discurso, Filipe Martins reforçou a ideia de que as Forças Armadas devem “pacificar o país”. “O dia 07 de setembro está aí, as forças militares, para conter, para pacificar, para continuar conduzindo a decência, a ordem, os bons costumes, estão prontos para ajudar o nosso Brasil”.

O vereador criticou também alguns ministros do STF, em especial Alexandre Moraes e Luís Roberto Barroso. “Eu estive pensando também sobre os atos políticos contra o presidente, vários partidos políticos repudiando a ação do presidente com o pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes”, relembrou. “Infelizmente, esse senhor tem causado transtornos ao nosso país, juntamente com o ministro Barroso, que afronta diretamente aquilo que eu defendo aqui, aquilo que eu acredito, aquilo que eu fui colocado nessa Câmara Municipal”.