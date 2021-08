Qualifica Jovem Porto ainda dispõe de vagas para o curso de mecânica de motos

Ainda há tempo para se inscrever para o curso de mecânica de motos, ofertado pela Fundação Municipal da Juventude de Porto Nacional, por meio do programa Qualifica Jovem Porto. As inscrições se encerram na próxima sexta-feira, 27, e as aulas terão início no dia 30 de agosto. São ofertadas 192 vagas em sete cursos profissionalizantes, para Porto Nacional e Luzimangues.

São sete opções de cursos; para Porto Nacional as opções são os cursos de mecânica de motos, classificação de grãos, informática básica, fabricação de tortas doces e montagem e fabricação de pizzas. Os moradores de Luzimangues contarão com os cursos de assistente administrativo e operador de computador.

De acordo com a Fundação Municipal da Juventude a procura pelos cursos foi grande, de forma que só dispõe de vagas para o curso de mecânica de motos. Para fazer a inscrição é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

Para maiores informações, a Fundação Municipal da Juventude disponibiliza o número de telefone (63) 99202-3856, para quem mora em Porto Nacional, ou ainda pessoalmente na Fundação da Juventude, localizada à Avenida Cuiabá, Setor Novo Planalto – próximo ao supermercado catarinense. Já no Distrito de Luzimangues as dúvidas poderão ser esclarecidas tanto por telefone, pelo número (63) 992841698, ou pessoalmente na Subprefeitura ou na Escola Municipal Jacinto Bispo.