Palmas bate recorde ao imunizar 11 mil pessoas em 24 horas

…

Palmas bateu neste último sábado, 21, o recorde diário de vacinação contra a Covid-19. Foram 11 mil doses aplicadas em 24 horas, sendo que 2.500 jovens acima de 18 anos receberam o imunizante na programação da “Balada da Vacina”, realizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Capital.

A partir desta segunda-feira, 23, a vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo nas unidades de saúde da Capital, para todos os públicos acima de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose, e, também, para quem vai receber a segunda dose, conforme a data estabelecida cartão de vacina. O agendamento para amanhã já pode ser feito neste domingo, na plataforma do Vacina Já. Confira no final do texto as unidades de saúde que estarão vacinando.

Vale lembrar que para receber a vacina a pessoa deve apresentar identificação original com foto, número do CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacinação.

Desde o início da imunização na Capital, o número de vacinados deste final de semana foi o melhor resultado, comemorado pela prefeita Cinthia Ribeiro em suas redes sociais. “Batemos o nosso recorde. Foram 11 mil doses aplicadas em 24 horas. A Balada da Vacina foi um sucesso. Fica a minha gratidão a todos nossos servidores e as secretarias que abraçaram essa ideia inovadora. Obrigada a todos pela dedicação e comprometimento”, agradeceu a prefeita.

Para a diretora de Vigilância em Saúde, Maressa Ribeiro, a mobilização mostra, mais uma vez, que Palmas tem capacidade para vacinar a população com rapidez e segurança.

Até este sábado, 228.129. doses das vacinas contra a Covid-19 foram administradas em Palmas, sendo que 168.276 pessoas tomaram a primeira dose e 59.853 foram vacinadas com a segunda dose ou a dose única.

Locais de vacinação para primeira dose

Horário das 13 às 17 horas

USF 405 Norte

USF 406 Norte

USF 603 Norte

USF 307 Norte

USF 210 Sul

USF 207 Sul

USF 108 Sul

USF 1304 Sul

USF 1206 Sul

USF José Lúcio

USF Laurídes Milhomem

USF Morada do Sol

USF Novo Horizonte

USF Alto Bonito

USF Santa Fé

USF Santa Bárbara

USF Aureny II

USF Bela Vista

USF 1004 Sul – 09 às 20 horas



Locais de vacinação para segunda dose

USF 409 Norte – 9 às 12 e das 13 às 17 horas

USF José Hermes – 13 às 17 horas

USF 1103 Sul – 13 às 17 horas

USF 403 Sul – 13 às 17 horas

USF Taquari – 13 às 17 horas (primeira e segunda dose)



Agendamento na própria unidade