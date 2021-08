Prefeitura de Palmas mobiliza jovens acima de 18 anos com ‘Balada da Vacina’

…

Grupos de amigos reunidos, casais de namorados, música animada com DJ e até comemoração de aniversário com direito a bolo com velinha e parabéns. Parece uma daquelas aglomerações na madrugada que passaram a ser clandestinas desde a chegada da pandemia do novo coronavírus. Não desta vez! Promovida pela Prefeitura de Palmas, a balada que teve início às 19h da sexta-feira e vai até às 19h deste sábado, 21, no Espaço Cultural, reúne a juventude por uma causa que é de todos: a imunização contra a Covid-19.

Com respeito a todos os protocolos sanitários, a ‘Balada da Vacina’ abriu a vacinação do público a partir dos 18 anos na Capital e foi muito bem recebida pela moçada. Logo na abertura dos trabalhos já havia fila de jovens ansiosos pela primeira dose da vacina. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) montou uma estrutura digna de balada, com palco, jogo de luzes e DJ para animar usuários e servidores da rede municipal de Saúde durante as 24 horas ininterruptas de vacinação. Nas primeiras 12 horas, mais de 1,2 mil jovens já haviam comparecido para receber a D1 contra a Covid-19, superando em mais de 50% a expectativa de atender a cerca de 800 jovens durante a noite e a madrugada.

A plataforma de agendamento da Semus ainda está com vagas disponíveis para este sábado, 21. Para agendar, basta acessar a ferramenta aqui.

A prefeita Cinthia Ribeiro esteve no Espaço Cultural logo no início da balada, e afirmou estar muito feliz pela Capital ter iniciado a vacinação dos 18+. Ela reiterou que muito em breve a população adulta estará totalmente imunizada. “Que energia incrível que emanou no Espaço Cultural nesta noite. Os jovens marcando presença na nossa balada e mostrando que estão conscientes sobre a importância da imunização. Juntos, com muita disposição, aumentando as doses de esperança, vamos superar essa fase”, acrescentou.

Segundo a superintendente de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Gilian Cristina Barbosa, o principal objetivo da mobilização é despertar nos jovens o interesse pela vacinação e a importância das medidas de prevenção contra a Covid-19. “Essa é uma balada diferente, de onde virão outras. Queremos aproximar os jovens para essa responsabilidade sanitária e coletiva que é de garantir a vacinação para que a gente possa enfrentar ainda mais o novo coronavírus”, completou a profissional.

Aniversário

O estudante Pedro Martins teve o privilégio de completar 18 anos na data em que a vacina contra a Covid-19 foi liberada para a sua faixa etária. “Esse ano não ia ter festa devido à pandemia. Mas pela surpresa, destino e até pela ação de Deus, justo no meu aniversário, a prefeitura colocou pra gente a vacinação com uma balada. Não estou com todos os meus amigos, mas tá todo mundo da minha idade aqui praticamente. De presente de aniversário eu pude tomar essa vacina”, festejou Pedro com um bolo e velinha nas mãos, enquanto recebia d primeira dose no braço, ao som de ‘Parabéns pra você’.

A estudante Ana Paula Barros dos Santos, de 18 anos, foi uma das primeiras a chegar para se vacinar. Muito feliz, ela comemorou a esperança de um dia poder voltar a abraçar as pessoas. “Espero poder festejar de verdade. Torço para que o próximo ano seja alegre e cheio de saúde”, disse.

O militar Luis Fernando Pinheiro Miranda, de 18 anos, agradeceu por poder se vacinar. “É gratificante poder vir aqui depois de quase dois anos sofrendo com a pandemia. Espero poder futuramente aproveitar cada vez mais próximo da minha família e amigos e, claro, longe do vírus.”

Outros pontos

Além do Espaço Cultural, neste sábado as vacinas são ofertadas em 24 Unidades de Saúde da Família (USFs) para as demais faixas etárias e grupos prioritários que ainda não tomaram a primeira dose. Da mesma forma, a segunda dose está disponível respeitando os seguintes intervalos em Palmas: Coronavac (21 dias após a 1ª); Astrazeneca (80 dias após a 1ª) e Pfizer (85 dias após a 1ª). Confira no final do texto os locais e horários de vacinação nas USFs.

Documentos

Para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o público sem comorbidade deve levar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e comprovante de residência. Para quem vai receber a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação e documentos pessoais.

Programação de sábado, 21

Locais de vacinação para 1ª e 2ª dose

13h às 17h

USF 403 Sul

USF Taquari

9h às 20h

USF 1004 Sul

Agendamento na própria unidade

USF Walter Morato (agendamento na própria unidade)

USF Buritirana – (agendamento na própria unidade)

USF Walterly Wagner (agendamento na própria unidade)

Locais de vacinação exclusivos para 1ª dose

Espaço Cultural de Palmas – Horário: até as 19 horas

8h às 17h

USF 307 Norte

USF 406 Norte

USF 508 Norte

USF 603 Norte

USF 210 Sul

USF 806 Sul

USF 1.103 Sul

USF 1.206 Sul

USF José Lúcio

USF Novo Horizonte

USF Aureny II

USF Santa Bárbara

USF José Hermes

USF Laurídes Milhomem

Locais de vacinação exclusivos para 2ª dose

8h às 17h

USF 409 Norte

USF 403 Sul