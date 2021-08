Palmas tem semana com menor ocorrência de Covid-19 desde novembro de 2020

…

Encerrada neste sábado, dia 21, a Semana Epidemiológica (SE) 33 registrou a menor ocorrência de Covid-19 em Palmas desde novembro de 2020. Foram 398 novos casos da doença confirmados nos últimos sete dias. A última SE que registrou um acumulado abaixo desse patamar foi a de número 46, no período de 8 a 14 de novembro de 2020, que totalizou 262 novos casos. Os dados estão no Boletim Epidemiológico nº 521, publicado neste domingo, 22, que traz também os números da vacinação na Capital, onde quase 230 mil doses já foram aplicadas.

Se comparada com a mesma Semana Epidemiológica do ano passado, que caiu no período de 9 a 15 de agosto e foi a pior de 2020, com 1.928 novos casos confirmados de Covid-19 em sete dias, a SE 33 deste ano teve 80% menos ocorrências da doença. Conforme análise da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), o resultado da semana encerrada neste sábado ficou 9,75% abaixo da semana anterior (441 casos) e 7,54% abaixo do que estava previsto para o período. Para a SE 34, que se inicia neste domingo, a previsão é de 374 novos casos.

Ainda de acordo com a Semus, a média semanal do R0 permaneceu na bandeira verde (0,94), assim como na semana anterior (0,98). O R0 é a taxa de transmissão do novo coronavírus, ou seja, representa o número médio de pessoas suscetíveis que um indivíduo infectado pode contaminar com o vírus. A média móvel do R0 (média dos últimos 14 dias) voltou a ficar no verde após 35 dias consecutivos acima de 1,0.

A Semus alerta, entretanto, que ainda é preciso manter as medidas sanitárias para evitar o contágio, como uso de máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Boletim

O Boletim Epidemiológico n° 521 registra 80 novos casos positivos de Covid-19 em Palmas, após 358 pessoas passarem por testes. Do total de pacientes com diagnóstico da doença, 37 são mulheres e 43 são homens; todos foram encaminhados para cumprir isolamento domiciliar. O documento não notificou novos registros de mortes pela doença e nem ocupação em leitos de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sul e Norte.

Com o monitoramento diário dos casos, a Capital totaliza 48.954 pessoas que já contraíram o vírus, sendo que 46.600 se recuperaram, 1.722 estão em tratamento e 632 foram a óbito. A taxa de letalidade está em 1,29%. Acesse o boletim completo clicando aqui.

Internações

O município tem 85 pessoas internadas por causas ligadas à Covid-19, sendo que 45 (52,9%) moram em Palmas e 40 (47,1%) residem em outras cidades. A taxa de ocupação geral de leitos exclusivos para o tratamento da doença, públicos ou privados, é de 33,9%. A taxa de ocupação de leitos clínicos é de 26,5%. Já a de UTI é de 38,8%.

Vacinação

O boletim informa também os dados da vacinação contra a Covid-19 na Capital. Até a meia-noite do sábado, foram aplicadas 228.129 doses das vacinas, sendo que 168.276 pessoas tomaram a primeira dose e 59.853 foram vacinadas com a segunda ou dose única.

Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Palmas podem ser conferidas no site Vacina Já.

O cenário epidemiológico da Capital pode ser acompanhado pelo site Plantão Coronavírus.