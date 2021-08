Prefeita Josi Nunes decreta luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-primeira-dama Goiaciara Cruz

…

A Prefeita Josi Nunes decretou neste sábado, 21, luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-primeira-dama de Gurupi, Goiaciara Tavares Cruz, de 67 anos, ocorrido neste sábado, em Gurupi, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

O Decreto nº 1.144/2021, publicado no Diário Oficial de Gurupi, destaca o seu legado de liderança e dedicação a vida pública, bem como sua trajetória marcada pela dedicação em ajudar os mais necessitados, considera também o sentimento de solidariedade, dor e saudade emergido da perda de uma cidadã exemplar que foi.

Goiaciara Cruz era professora e viúva do ex-prefeito de Gurupi, João Lisboa da Cruz, que esteve à frente da gestão municipal por três mandatos. Ao lado do saudoso João Cruz, Goiaciara teve destacada atuação na política gurupiense, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da cidade, sempre sensível e dedicada as causas sociais, ajudando as famílias carentes e sempre lutando para amenizar, de alguma forma, o sofrimento dos mais necessitados.

A ex-primeira-dama não contribuiu somente com Gurupi, mas também lutou pelo desenvolvimento regional e do Estado do Tocantins. Goiaciara chegou a assumir de forma suplente o cargo de Deputada Federal, e também trabalhou no governo estadual, sendo Secretária Extraordinária Metropolitana da Região Sul do Tocantins.

Com tantos serviços prestados ao povo de Gurupi, Goiaciara deixará um vazio nos corações de cada cidadão gurupiense, em especial àqueles alcançados por seus projetos sociais, bem como seus gestos de amor e acolhimento. Ela será sempre lembrada por ter sido uma grande mulher, guerreira, humilde, amiga do povo e “mãe dos pobres”, como ficou conhecida.

O Poder Público gurupiense rende justas homenagens a Goiaciara Cruz, que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuiu para o bem-estar da coletividade.

Ás 16h deste sábado será a despedida à Goiacaiara Cruz na Praça da igreja Matriz Santo Antônio, na Rua 01 entre as Avenidas Goiás e Maranhão. Em seguida, será o sepultamento no cemitério São José, na saída Leste da cidade.