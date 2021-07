Período de estiagem reforça necessidade de consumir água com responsabilidade, explica BRK Ambiental

Na hora de tomar banho, escovar os dentes, lavar louças, carro e quintal, você pensa na quantidade de água consumida para essas atividades? Sabe avaliar se é um consumo adequado ou se está gerando desperdícios? O atual cenário de estiagem, registrado no Tocantins e em outras regiões do país, reforça a importância dessas questões e da adoção de hábitos de consumo consciente.

Com o período de estiagem, em que o volume de chuvas é menor, é fundamental o compromisso de todos com hábitos sustentáveis de consumo. Especialistas preveem que as próximas chuvas terão início apenas entre os meses de setembro ou outubro.

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em 47 cidades do Tocantins, monitora os mananciais em todas as cidades onde opera. Nesses municípios, todo volume de água para abastecimento está dentro do esperado para esse período mais seco do ano. A escassez de chuva, no entanto, exige cuidados quanto ao consumo moderado.

“A captação, tratamento e distribuição de água exige da concessionária estratégias de gerenciamento e preservação das fontes e mananciais. Porém a população tem o papel mais importante desse processo que é o de consumir de forma consciente, até porque a água é um recurso finito”, explica Sandra Leal, gerente de operações da BRK Ambiental no Tocantins.

Para orientar a população sobre o uso consciente de água neste período de estiagem, a BRK Ambiental reforça alguns hábitos práticos que podem ser aplicados no dia-a-dia:

Cronometre o banho – Um banho de 15 minutos pode gastar até 135 litros de água. Se você reduzir o tempo embaixo do chuveiro para cinco minutos, apenas 45 litros serão utilizados. Portanto, o ideal é optar por banhos rápidos, que durem o tempo necessário para fazer a higienização do corpo. Além disso, para potencializar a economia, desligue o chuveiro ao lavar o cabelo e ao se ensaboar.

Feche a torneira ao escovar os dentes – As torneiras também são grandes responsáveis pelo desperdício. Escovar os dentes e lavar o rosto e as mãos com a torneira aberta pode representar um gasto de 12 litros de água. Por isso, feche-as bem sempre que não estiver usando a água.

Ensaboe todas as louças de uma só vez – Antes de lavar a louça, retire os restos de comida com o apoio de um guardanapo ou toalha de papel e ensaboe todas de uma só vez, com a torneira fechada. Depois, faça o enxágue. Outra dica é lavar os utensílios menos engordurados primeiro. Assim, a gordura não se espalha para os outros itens.

Limite o uso da máquina de lavar – O ideal é usar a máquina sempre cheia e em ciclos completos de lavagem. Para isso, acumule mais roupas para lavar tudo de uma vez. Alguns eletrodomésticos mais modernos também oferecem um modo econômico, que gasta até 30% menos água e energia.

Reduza a frequência ou o tempo de lavagem do quintal – Antes de iniciar a lavagem do quintal, remova com a vassoura as folhas de árvores e o excesso de sujeira. Isso trará uma grande economia de água.

Reduza a frequência ou modo de lavagem do carro – Substitua a mangueira por um balde, que a economia de água é certa.

Cubra a piscina com uma lona quando não a estiver usando – A alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar provocam mais evaporação, fazendo com que se use mais água para completar o nível da piscina.

A BRK Ambiental disponibiliza a seus clientes um portal com dicas e informações sobre o tema, confira em consumoconsciente.brkambiental.com.br. Para entrar em contato com a concessionária ligue 0800 644 0195 ou acesse minhabrk.com.br .