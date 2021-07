Presidente da Assembleia Legislativa e ATM destacam a importância dos investimentos que serão feitos pelo Governo do Tocantins através do Tocando em Frente

…

Com o lançamento do programa Tocando em Frente, realizado nessa quinta-feira, 1º de julho, pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, os 139 municípios tocantinenses serão beneficiados com obras nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, além do fomento à produção, dentre outras.

Cada município receberá pelo menos R$ 3 milhões em recursos. No total, para o biênio de 2021-2022, o investimento estimado pelo programa é de mais R$ 2,9 bilhões, que devem gerar aproximadamente 104 mil empregos.

Presente no lançamento, o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e também prefeito da cidade de Talismã, Diogo Borges, agradeceu o empenho do governador Mauro Carlesse em viabilizar o programa que tem o caráter municipalista. “Hoje é um momento histórico para todos os 139 municípios, de Esperantina à Talismã, tenho certeza que não tem um prefeito que não esteja feliz por saber que cada um vai receber pelo menos R$ 3 milhões para tocar seus projetos, independente do tamanho da sua população. A ATM e os 139 prefeitos da menor cidade até a Capital lhe abraçam por essa ação, efetiva e exclusiva para os municípios que vão gerar emprego e renda”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, destacou que os investimentos que estão sendo feitos são fruto das medidas tomadas no início da Gestão Estadual. “As ações lançadas hoje mostram que o Tocantins está mudando, o Governador Mauro Carlesse está fazendo desse Estado um lugar de oportunidades, porque teve coragem, determinação e pulso, para cortar na carne, equilibrar as contas e recuperar a capacidade de investimentos do Estado. E além de tudo isso, lança um projeto sem cor partidária, destinando pelo menos R$ 3 milhões para cada município, independente do número de habitantes. Destaco que 90% das prefeituras do Tocantins são coeficientes 0.6 e precisam dessa parceria do Estado para gerar mais oportunidades para todos”, destacou.

