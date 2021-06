BRK Ambiental: Confira o cronograma das obras de implantação de redes de esgoto em Gurupi entre 28 de junho e 3 de julho

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, trabalha nas obras de implantação de redes de coleta de esgoto em Gurupi. As intervenções ocorrem na Av. Beira Rio, no centro da cidade, e nos setores São Cristóvão, Waldir Lins, Nova Fronteira e Jardim Guanabara.

Levar saneamento para novas famílias é o compromisso da empresa no estado do Tocantins. Essa é uma mudança que impacta positivamente importantes índices do município como: qualidade de vida, educação e, principalmente, a área da saúde, como explica o engenheiro da BRK Ambiental, Orlei Tamanho.

“Gurupi está caminhando para um novo cenário, a chegada do saneamento garante o desenvolvimento do município e transforma para melhor a vida da população. O serviço de coleta e tratamento de esgoto contribui para a erradicação de doenças e contribui para a redução no indice de internações em hospitais”, explica Orlei.

As interdições em ruas e avenidas para as obras ocorrem das 07h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana:

Avenida Beira Rio e Setor São Cristóvão

Segunda-feira (28)

Av. Beira Rio entre Av. Goiás com a Av. Maranhão

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Goiás com a Av. Beira Rio

Terça-feira (29)

Av. Beira Rio entre a Av. Goiás com a Av. Maranhão

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Goiás com a Av. Beira Rio

Quarta-feira (30)

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Goiás com a Av. Beira Rio

Quinta-feira (01)

Av. Beira Rio entre a Av. Goiás com a Av. Maranhão

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Goiás com a Av. Beira Rio

Sexta-feira (02)

Av. Beira Rio entre a Av. Goiás com a Av. Maranhão

Av. Beira Rio entre a Av. Ceará com a Av. Maranhão

Av. Goiás com a Av. Beira Rio

Setor Vila Guaracy

Segunda-feira (28)

Rua 1 entre as ruas E e D

Terça-feira (29)

Rua 1 entre as ruas E e D

Quarta-feira (30)

Rua 1 entre as ruas E e D

Rua D entre as ruas 1 e 3

Quinta-feira (01)

Rua 1 entre as ruas E e D

Rua D entre as ruas 1 e 3

Sexta-feira (02)

Rua 1 entre as ruas E e D

Rua D entre as ruas 1 e 3

Sábado (03)

Rua 1 entre as ruas E e D

Rua D entre as ruas 1 e 3

Setor Waldir Lins

Segunda-feira (28)

Rua D entre as ruas F e H

Terça-feira (29)

Rua D entre as ruas F e H

Quarta-feira (30)

Rua F entre as ruas L e M

Quinta-feira (01)

Rua F entre as ruas L e M

Sexta-feira (02)

Rua F entre as ruas L e M

Sábado (3)

Rua F entre as ruas L e M

Centro da cidade

Segunda a sábado (entre 28 de junho e 3 de julho)

Rua M entre as ruas D e H

Rua L entre as ruas D e H

Setor Nova Fronteira

Segunda a sábado (entre 28 de junho e 3 de julho)

Rua 73 entre as ruas 42B e 73A

Setor Jardim Guanabara

Quarta a sábado (entre 30 de junho e 3 de julho)

Rua 3 entre as ruas 10 e 7