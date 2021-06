Naturatins alerta ser golpe mensagem com solicitação de dinheiro em nome do instituto

Apesar dos constantes alertas emitidos pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), nesse sábado 26, o golpista que tem se identificado como Airton conseguiu fazer uma vítima por meio de texto, via mensagem de aplicativo, com a solicitação de dinheiro em troca de acelerar procedimento ambiental.

O Naturatins reitera que a população não deve informar seus dados nem responder mensagem com solicitação de dinheiro em nome do Instituto, pois se trata de tentativa de golpe. Todas as taxas de serviços do órgão são pagas por meio da Guia de Recolhimento (GR) gerada pelo próprio usuário diretamente via sistema.

A denúncia foi encaminhada ao Instituto, após uma cliente receber mensagens de um cidadão dizendo ser servidor do órgão, realizar a transferência de dinheiro e perceber que poderia ter se tornado vítima.

Denunciar o fato ao Naturatins e registrar o Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia mais próxima são os procedimentos corretos e devem ser realizados imediatamente.

O Instituto reforça que não adota essa prática e nenhum de seus representantes ou servidores tem autorização para entrar em contato com usuários, sem solicitação cadastrada pelos mesmos, no sistema da pasta.

Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas em busca de localizar, identificar e coibir o responsável pela tentativa de crime. Contudo, o Instituto recomenda que qualquer pedido em nome do órgão seja recusado.

O Naturatins e seus servidores repudiam qualquer tentativa de lesar a população e o uso do nome do Instituto em práticas ilícitas.