Hospital Dona Regina realiza exame inédito em bebê, ainda na barriga da mãe

O Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR) colocou-se mais uma vez na vanguarda da assistência de qualidade e humanizada aos seus pacientes. A unidade ofertou no dia 20 deste mês, a primeira cordocentese guiada por ultrassom, seguida de punção vesical fetal.

O procedimento foi realizado na paciente J.B.F., gestante de 28 semanas, com bebê portador de válvula de uretra posterior. “A intervenção coleta sangue a partir do cordão umbilical e urina da bexiga do bebê, através de agulha especial, com anestesia tanto na mãe quanto no feto e é usada para avaliar o funcionamento dos rins”, explicou o especialista em medicina fetal, Fábio Moraes, um dos responsáveis pelo atendimento.

A paciente precisava dos exames para dar continuidade ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) – cirurgia renal congênita. “Estes procedimentos eram realizados apenas na rede privada e agora foram realizados no Dona Regina, pelos médicos Dr. Fábio Moraes e Dra. Emmanuelle Moraes, ambos especialistas em medicina fetal, lotados na unidade. Uma grande conquista para nosso hospital e para todos os usuários do Sistema Único de Saúde, no Tocantins”, destacou a diretora geral do HMDR, Débora Petry.

“Para o procedimento é necessária agulha especial, que foi doada pela Clínica Materno Fetal de Palmas. Toda equipe de enfermagem do bloco cirúrgico do Dona Regina não mediu esforços para este momento inédito, conseguindo, inclusive, parte do material cedido do Hospital Geral de Palmas”, disse Fábio Moraes, acrescentando que “o ato gerou economia aos cofres públicos e esperamos continuar a realizar mais procedimentos como estes!”.