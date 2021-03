Tocantins recebe a 9° remessa de vacinas contra a Covid-19 e amplia grupo prioritário

As doses para ampliar a população vacinada no Estado do Tocantins chegaram na madrugada deste domingo, 21, em Palmas. No total, o Estado recebeu mais 27.500 doses, sendo 4.250 vacinas da AstraZeneca e 22.800 doses da CoronaVac, que atenderão aos grupos prioritários já liberados para vacinação, além de ampliar a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, para idosos de 70 a 74 anos e povos e comunidades Tradicionais Quilombola.

As populações Quilombolas serão beneficiadas com a imunização exclusiva da vacina AstraZeneca, pois o Ministério da Saúde está considerando possíveis dificuldades logísticas para o atendimento a estes povos, tendo a vacina da AstraZeneca/Fiocruz um intervalo de 12 semanas entre as doses, o que facilitaria o cumprimento do esquema vacinal.

Outra orientação constante no Sétimo Informe Técnico, de distribuição da vacina do Ministério da Saúde é quanto à aplicação das doses distribuídas por meio das 8° e 9° etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que deverão ser utilizadas em sua totalidade como D1. A orientação segue as pactuações tripartite, entre Estados, Municípios e Governo Federal.

O Secretário de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini, ressalta que com esta mudança na aplicação das vacinas, teremos uma ampliação significativa na imunização da população. “Estamos ampliando o número de imunizados, mas os tocantinenses ainda devem ampliar os esforços no combate ao novo Coronavírus. Devemos destacar que cada cidadão deve fazer sua parte, a pandemia não acabou e estamos vendo diversos Estados em dificuldades, e podemos evitar que isso ocorra no Tocantins, com o uso da máscara, os cuidados de higienização e o distanciamento social, evitando o máximo possível às aglomerações”, pontuou.

Dados

Com as doses que chegaram neste domingo, 21, o Tocantins soma 194.100 doses recebidas. A última remessa, entregue hoje, será conferida pela equipe técnica da Gerência de Imunização da SES e distribuída no menor tempo possível a todos os 139 municípios tocantinenses.

Das 166 mil doses recebidas anteriormente, o Estado já distribuiu 119.844 e 89.449 já foram aplicadas, sendo 61.615 na primeira dose e 27.834 na segunda dose. O número de vacinados corresponde a 3,92% da população tocantinense.