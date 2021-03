Atualize seus dados com a Energisa Tocantins e facilite o seu dia a dia

…

Quando se contrata um serviço é importante conhecer o funcionamento, até como forma de contribuir com melhorias e aproveitar toda a praticidade oferecida. No caso do fornecimento de energia elétrica, manter os dados atualizados permite que o cliente se mantenha informado sobre o serviço e inovações da empresa e, também, evite imprevistos, como em casos de desligamentos programados.

Todos os serviços oferecidos só podem ser realizados quando solicitados pelo titular da conta de energia elétrica ou representante legal. “Com dados de contato do cliente, podemos enviar para ele diversas informações sobre o seu contrato com a empresa, como algum impedimento de leitura, agendamento de algum serviço solicitado por ele, ou até mesmo sobre alguma manutenção na rede na região onde o cliente está”, destaca a coordenadora de Atendimento da Energisa Tocantins, Mosângela Leal.

Com o cadastro atualizado, o cliente ainda passa a ter acesso aos serviços disponíveis no site (www.energisa.com.br), no aplicativo para smartphone Energisa On, redes sociais (Facebook e Twitter) e no WhatsApp. “Por meio desses canais, os clientes têm acesso aos principais serviços que hoje estão disponíveis nas agências presenciais. E isso é muito importante, principalmente durante a pandemia. O cliente pode ser atendido no conforto e na segurança da sua casa, ou de qualquer outro lugar que esteja, sem necessidade de deslocamento até a agência”, completa Mosângela.

Mudança de titularidade

Quando há mudança de imóvel também é preciso ficar atento à titularidade da conta. “Quando mudamos de imóvel é importante atualizar o cadastro e fazer a mudança de titularidade, pois mantendo a conta de luz no nome de outra pessoa, o novo proprietário ou inquilino assume o risco de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, caso o titular faça a solicitação de suspenção do serviço à distribuidora”, alerta Mosângela Leal.

Aumento de carga

A Energisa também reforça a importância de os clientes informarem sempre que houver aumento de carga na unidade consumidora – como compra de novos equipamentos e eletrodomésticos (ar-condicionado ou freezer, por exemplo) – pois, assim, será possível realizar os ajustes na rede elétrica para evitar sobrecarga e interrupções de energia. Essa informação é essencial para garantir que a residência receba a quantidade de energia suficiente. “Quando você constrói ou compra um imóvel e faz a solicitação de ligação de energia, a empresa enquadra em um tipo de perfil de consumo. Ao longo dos anos, se há aumento relevante de consumo, o imóvel precisa receber uma carga maior, evitando oscilações de energia”, explica o gerente de Operação da Energisa Tocantins, Alberto Cunha.

Para atualizar e declarar o aumento de carga do imóvel, o cliente precisa entrar em contato com a Energisa por meio de um dos seus canais de atendimento.