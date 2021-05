Vereadora Solange Duailibe solicita ações de infraestrutura na Capital

…

A vereadora Solange Duailibe (PT) apresentou nesta terça, 4, requerimentos solicitando ações de infraestrutura em Palmas. Ela destacou a importância das obras para a segurança, tráfego e bem-estar das pessoas que deverão ser assistidas com o atendimento das demandas.

Um requerimento diz respeito à implantação da ligação da Rua T-20, no Setor Santa Fé até a BR-010, em Taquaralto. Outro, solicita a conclusão das obras e melhorias na iluminação da Praça Uiatan Cavalcante, localizada na Quadra 110 sul.

Outro objeto de requerimento da petista foi a pavimentação asfáltica do acesso de ligação da Avenida NS-15 até a entrada da Quadra ALCNO-43, bem com abertura e encascalhamento das ruas em torno do HM-9A, próximo ao projeto habitacional de interesse social, Residencial Josué de Castro, com 288 apartamentos, destinado às famílias sem teto de baixa renda, aprovado pela Prefeitura de Palmas e pela Sociedade de Apoio a Luta pela Moradia no Tocantins, organização jurídica do Movimento Nacional de Luta pela Moradia.