Estão abertas as inscrições para a Copa Norte de Xadrez Escolar 2021. A competição é de iniciativa da Federação Rondoniense de Xadrez Escolar (FRXE) e do Instituto MVR que, em parceria com a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc) e demais estados da região, tem como objetivo promover a integração entre os estudantes enxadristas da região norte do Brasil.

Neste ano, a atividade será realizada de forma on-line, no dia 21 de março, e terá quatro edições. Vale ressaltar que o torneio é aberto para qualquer jogador que seja estudante de escolas estaduais, municipais e particulares da região norte do país. A premiação do campeonato será medalha, troféu e camiseta das instituições parceiras.

De acordo com informações do superintendente de Esportes, Juventude e Lazer, Clay Rios, a Seduc apoia e é parceria desta iniciativa por acreditar na importância do Xadrez no desenvolvimento e no processo de ensino aprendizagem do educando, principalmente neste período de distanciamento social, será mais uma oportunidade de o estudante participar do evento na segurança de sua casa.

Para o estudante da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Professora Elisângela Glória Cardoso, Pedro Paulo Mendes de Castro, de 17 anos, inscrito no torneio, o xadrez que antes era uma distração passou a ser uma grande paixão. “Além de melhorar muito a minha concentração, sinto-me mais confiante e seguro, acredito que o xadrez pode nos ajudar como pessoa, pois assim que movemos uma peça, temos que assumir as consequências dos nossos movimentos, assim como em nossas decisões na vida”, concluiu o enxadrista.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, 19. Basta acessar o link abaixo, conferir o regulamento e preencher o formulário disponível em: https://copanorte.org/tocantins-1

Edição dos campeões

Em novembro, acontece a edição dos campeões da “Copa Norte de Xadrez Escolar 2021”, na qual participarão somente os vencedores das edições que serão realizadas ao longo deste ano.