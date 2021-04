DPE-TO requer que Município de Palmas regularize cronograma de consultas com especialistas

O Núcleo Especializado de Defesa da Saúde (Nusa) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins expediu nessa terça-feira, 6, uma recomendação ao Município de Palmas pedindo que sejam regularizadas as consultas com especialistas na rede municipal de saúde.

No pedido, o Nusa recomenda que seja viabilizado um plano de ação e um cronograma para a realização das consultas de cirurgia geral, pediátrica e ortopédica dos pacientes que atualmente estão na lista de espera, além de iniciar uma programação para consultas de novos pacientes, de forma a organizar demandas futuras que possam surgir.

A Defensoria Pública quer saber, também, se falta profissionais para realização das referidas consultas. “Em caso afirmativo, encaminhar relação especificando o quantitativo atual e o ideal de médicos para compor o quadro de profissionais, bem como informar quais as providências estão sendo realizadas para atender a demanda reprimida de pacientes aguardando consultas nestas especialidades”, aponta a recomendação.

O Município tem 15 dias para prestar os esclarecimento para a Instituição.