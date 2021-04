Prefeitura de Porto Nacional reúne com igrejas e discute propostas de fomento ao turismo religioso

…

Com o intuito de valorizar o patrimônio histórico e cultural de Porto Nacional e fomentar o turismo, que é uma das prioridades da atual gestão, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Comunicação, Cultura e Turismo, se reuniu, na tarde desta quinta (08), com representantes religiosos para discutir maneiras de impulsionar o turismo religioso no município e propostas que busquem estruturar a revitalizar os atrativos e produtos ofertados.

Durante a reunião foram apresentadas diversas propostas para sistematizar o turismo, especialmente no Centro Histórico da cidade. Foi citada a importância de parceria com a UFT, onde os alunos dos cursos de História e Geografia poderiam realizar o estágio como guias turísticos, o melhoramento da infraestrutura do Centro Histórico, segurança e manutenção para garantir uma experiência positiva aos turistas, assim como também aos comerciantes e artesãos da região.

Outra pauta abordada foi o processo de beatificação do Padre Luso, uma figura importante dentro da história de Porto Nacional. De acordo com testemunhas, há cerca de 35 milagres documentados e suas ações de caridade em vida para com a comunidade são lembradas até hoje, inclusive Padre Luso ajudou a fundar a Comsaúde. Caso o processo beatificação do Padre Luso seja aprovado e ele se torne santo, será mais um grande atrativo para o turismo religioso na cidade.

O turismo religioso é um segmento de mercado turístico no qual tem como principal motivação a fé. Está ligado profundamente ao calendário de acontecimentos religiosos (procissões, romarias, entre outros) das localidades receptoras dos fluxos turísticos, como é o caso de Porto Nacional, cujo Centro Histórico foi tombado pelo Iphan.

Além de representantes da atual gestão municipal, participaram da reunião o Padre Jucimar Santana dos Santos, Pároco catedral Nossa Senhora Das mercês, o Padre Douglas Lira, Reitor do Seminário Menor São José e Zulmira Gonzaga Cardoso, responsável pelo Apostolado Padre Luso. Todos se mostraram animados com a perspectiva do desenvolvimento do turismo religioso e se dispuseram a atuar como apoiadores do projeto.

Esse projeto para o desenvolvimento e sistematização do turismo religioso em Porto Nacional tem parceria com o Sebrae, Iphan e UFT.

Fomento do Turismo

A Prefeitura do município de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo – SECULT tem procurado de diversas formas potencializar o turismo do município, principalmente através da Cultura, tendo um calendário de eventos já tradicional, com programação anual como o carnaval, a semana da cultura, a temporada de praia de da sede do município e Luzimangues, festival da canção, programação de páscoa, réveillon, além de festivais gastronômicos. Essas ações colocam o município em evidência regional, estadual e nacional, fomentando a cultura portuense. Muitas dessas ações se realizam com a parceria do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.