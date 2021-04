Tecnologia de Inteligência Artificial desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Paraíso

O trabalho e resultados do trabalho do Projeto de Mobilidade Urbana desenvolvido em Paraíso Tocantins, foi apresentada em dissertação de Mestrado na Universidade Federal do Tocantins – UFT, em Palmas, no dia 07. O estudo foi desenvolvido com o título “Sicov – Sistema Inteligente de Montagem de Veículos”, baseado em inteligência artificial.

De acordo com o PHD em Telecomunicações e Professor da UFT, Humberto Xavier, esse sistema foi desenvolvido, em função da parceria Instituto de Atenção as Cidades – IAC/UFT e a Prefeitura de Paraíso, para que fosse realizada a contagem volumétrica dos veículos na cidade. “Na ocasião foram instaladas 8 câmeras, nas principais vias de acesso à Paraíso, foram gravadas imagens das 5 horas da manhã às 20 horas, por vários dias, a partir desse ponto desenvolvemos um algoritmo a base de inteligência artificial”, explica.

“A partir desse sistema nós conseguimos analisar a quantidade de veículos e as suas converções. Por exemplo, conseguimos identificar o quantitativo de caminhões, motos, bicicletas e veículos acessavam as vias principais de Paraíso”, acrescentou Humberto Xavier.

O professor Humberto agradeceu essa importante parceria com a Prefeitura de Paraíso, pela contribuição em auxiliar nesse importante estudo científico. Este possibilitou desenvolver uma resolução rápida referente a um levantamento problemático, enfrentado por muitas cidades em relação a sua mobilidade.

A Gestão Municipal destaca a importância do desenvolvimento de tecnologia na inteligência artificial, para possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas e levar alternativas, para o desenvolvimento de novas soluções na mobilidade das cidades. Bem como organizar o trânsito, para deixar as vias mais seguras, e com a inteligência artificial torna essa mobilidade mais inteligente e possibilita a população qualidade de vida.