Governador Carlesse reforça interesse na aquisição de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19

…

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, em reunião realizada nesta quarta-feira, 17, com os membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, reforçou interesse em adquirir 1 milhão de doses de vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, visando complementar o Plano Nacional de Imunização encabeçado pelo Ministério da Saúde. A reunião contou com a participação de governadores, secretários de Saúde e procuradores-gerais de Estado.

O governador Mauro Carlesse reforçou o interesse em adquirir o imunizante e quis saber se a produção da vacina seria na Rússia ou no Brasil, o que facilitaria a distribuição. Atualmente, a vacina Sputinik V já está sendo aplicada em 51 países e não há notícia em relação a adversidades provocadas pelo imunizante, que é similar ao produzido pela Pfizer.

“O Tocantins tem interesse sim em adquirir 1 milhão de doses, arcando com a responsabilidade dos custos. Se o Governo Federal assumir os custos dessa aquisição vai ser muito melhor para todos nós. Acredito que uma reunião com o novo ministro Marcelo Queiroga será importante para esclarecermos e colocarmos o nosso posicionamento, porque aqui ninguém está contra, nós queremos é ajudar no processo de vacinação da nossa população para sairmos o mais rápido possível dessa pandemia”, pontuou o governador Mauro Carlesse.

Segundo o que ficou acordado na reunião, a aquisição das vacinas, tanto pelos estados do Nordeste quanto os da Amazônia Legal, só será concretizada após a aprovação da Sputinik V pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Imunização

Até o momento, o Tocantins recebeu 166.600 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 151.600 foram da CoronaVac e 15 mil da AstraZeneca. A última remessa, recebida nesta quarta-feira, 17, será conferida pela equipe técnica da Gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e distribuída, no menor tempo possível, aos 139 municípios tocantinenses.

Das 140 mil doses recebidas anteriormente, o Estado já distribuiu 112.579 e 77.176 já foram aplicadas, sendo 56.582 na primeira dose e 20. 594 na segunda dose. O número de vacinados corresponde a 3,60% da população tocantinense.