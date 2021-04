Tocantins: Governador está articulando com o Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais da Educação

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, está articulando com o Ministério da Saúde, a inclusão dos profissionais da Educação (professores, assistentes administrativos, merendeiras e vigias) no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

O governador Mauro Carlesse afirmou que Educação é um pilar importante para o desenvolvimento da sociedade e o ensino presencial deve ser retomado o mais rápido possível e com segurança.

“Assim como os profissionais da Saúde e de Segurança, os da Educação exercem um papel fundamental na sociedade. Eles moldam o futuro, ensinam nossas crianças e adolescentes. Precisamos retomar as aulas presenciais de forma segura e com proteção para que nossos filhos não sejam mais prejudicados do que já foram. Mesmo com as atividades remotas, há alunos que precisam de mais acompanhamento e atenção”, afirma o Governador.

Forças de Segurança

O governador Mauro Carlesse também anunciou nesta sexta-feira, 2, que os profissionais que atuam nas Forças de Segurança em território tocantinense, inclusos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, receberão o imunizante a partir da próxima semana. O Ministério da Saúde enviou 52 mil doses ao Tocantins e 6% deste total será destinado à classe.