Prefeitura de Palmas continua vacinação de idosos acima de 67 anos nesta segunda-feira, 05

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), vacinará nesta segunda-feira, 5, idosos acima de 67 anos, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a contra a Covid-19 em Palmas. A Semus também disponibilizará a segunda dose para o público que já tomou a vacina e já está no intervalo de 21 a 28 dias da D1. Para segunda-feira está prevista a entrega de 1.140 doses, conforme anúncio do Governo do Estado.

As doses estarão disponíveis das 9 às 17 horas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Laurides Milhomem, no Jardim Aureny III e Deise de Fátima, na Arse 13 (108 Sul). A Semus reforça que as ações de vacinação não ocorrem diariamente. Entretanto, as atividades são realizadas de acordo com a chegada de novas doses por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

Para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento pessoal com foto, cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.