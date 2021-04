Ovos de páscoa e lembrancinhas são entregues por creches eescolas municipais de Gurupi

Seguindo as medidas sanitárias devido à pandemia, algumas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) da rede municipal de Educação de Gurupi, estão fazendo entregas de ovos de Páscoa e lembrancinhas como bombons de chocolate. As retiradas nas unidades de ensino são feitas por pais ou responsáveis pelos alunos e com a presença de algumas crianças.

O CEMEI Tânia Maria Marinho Scotta, que fica localizado no Parque Residencial Nova Fronteira em Gurupi, entregou um total de 271 ovos de Páscoa, contemplando todas crianças matriculadas na instituição de ensino. “Nesse momento tão desafiador que estamos passando, onde muitas famílias estão sendo devastadas pela dor das perdas irreparáveis, é gratificante termos a oportunidade de proporcionarmos momentos de alegria àqueles que são os protagonistas do nosso trabalho como educadores”, explicou a diretora do CEMEI, Maria Keliane Santana.

Segundo a diretora, a entrega dos mimos de Páscoa às crianças é parte das ações de um projeto do CEMEI que está na segunda edição. Uma parceria foi feita com uma loja de Gurupi, que faz parte de uma rede nacional de Chocolates. “Queremos agradecer à Cacau Show pela valiosa parceria, que muito tem contribuído na realização desse projeto. Obrigada pela generosidade e fidelidade nesse momento tão especial”, disse.

Já no CEMEI Senador João Ribeiro, que fica no mesmo bairro, as lembrancinhas para as turmas foram confeccionadas de forma artesanal, e entregues em etapas para evitar aglomerações. As crianças ainda receberam suco e bolinhos de chocolate. Segundo a diretora Rose Reis, a unidade de ensino aproveitou a oportunidade para repassar para as mães as lembrancinhas pela passagem do Dia Internacional da Mulher.

No Instituto Municipal de Educação Infantil Silny Rodrigues dos Santos, que fica no centro de Gurupi, a direção organizou a entrega dos mimos de Páscoa junto com o bloco de atividades impressas. Esse material é repassado periodicamente aos estudantes que não tem acesso a internet para aulas remotas.

Devocional

A Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), lembrou a passagem da data religiosa na quarta-feira, 31, com a realização de um momento devocional ecumênico. Do evento, em ambiente totalmente virtual, participaram o Padre Eldinei Carneiro, o Pastor Héres Lima, a Prefeita, Josi Nunes e a secretária da Educação, Amanda Costa.

Foi um espaço para lembrar do simbolismo da Páscoa e direcionado a todos os servidores da secretaria. Além das pregações, a programação contou com apresentação musical e exibição de vídeo motivacional sobre o tema.