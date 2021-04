Wagner realiza reuniões on-line com líderes religiosos para oração por Araguaína

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, realizou reuniões on-line nesta quarta e quinta-feira, 31 e 1º, com líderes religiosos locais para orar pelo fim da pandemia. Durante os dois dias, o clamor envolveu mais de 150 mil araguainenses que dedicaram tempo para refletir sobre as crises causadas pela covid-19 e agradecer aos profissionais da linha de frente.

Na oportunidade, Wagner pediu colaboração das comunidades para evitar mais contaminação, internações e mortes por covid-19. “Não vamos esperar chegar na UTI. Mesmo tendo fé, precisamos nos cuidar. Todo mundo fazendo sua parte, usando máscaras e álcool 70º e fazendo o distanciamento.”, afirmou Wagner.

Também aproveitou para explicar sobre a situação atual da pandemia que bate números recordes no Brasil e causa falta de leitos e insumos. “Todos os dias recebo ligações de prefeitos da região pedindo para tratar o povo aqui, mas não temos mais espaço, está lotado e muita gente é de fora. Por muito pouco não faltou remédios e agora a Prefeitura está importando para não ficar sem”, alertou Wagner.

Wagner ressaltou ainda que o Município é o único do Tocantins que construiu e instalou estrutura para o tratamento da covid-19. “Nosso Hospital Municipal é o único do Estado com UTI (unidade de tratamento intensivo) infantil para tratamento dessa doença. Nossa UPA (unidade de pronto atendimento) é a única que não tem pacientes internados porque construímos um hospital para isso. Além disso, temos uma usina que produz oxigênio para uso medicinal, construída na época do prefeito Ronaldo Dimas, e que agora socorre os municípios vizinhos também”.

Reunião

De acordo com o pastor Enoque Duarte, a reunião com o prefeito aumentará ainda mais o compromisso no combate à covid. “Foi excelente, graças a Deus. Com a participação de várias lideranças, o que Wagner disse será passado automaticamente nas igrejas”, contou.

Já para o padre Edson Neves, a ação conjunta é extraordinária para manter Araguaína com vigor. “Quem perdeu ou tem doente na família, que está desempregado, percebe a lentidão da vacinação, os preços altos, tudo afeta e vemos um desânimo. Essa oração é acreditar na superação, na ciência e no poder público”, relatou.

Boletim

A covid-19 continua em alta em todo o Brasil. Em Araguaína, foram registradas 69 confirmações para a doença nessa quarta-feira, 31. São 27 mulheres e 42 homens. Além das confirmações, foi registrada mais uma morte, uma mulher de 81 anos. Com esses, o Município chega a 24.155 casos confirmados, sendo desses 884 casos ativos da doença, 22.958 recuperados e 313 óbitos.