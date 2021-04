Bombeiros militares ajudam nas buscas a indígena desaparecido na Ilha do Bananal

Um indígena de 30 anos de idade foi alvo de operação de buscas pelo Corpo de Bombeiros Militar. A ação ocorreu durante todo o sábado, 27, e domingo, 28, após solicitação de Waxyan Maluar Karaja, pai da vítima, informando que o filho, Tekuwala karaja, estava desaparecido na Ilha do Bananal, mais de 200km de Palmas.

Tekuwala Karaja estaria perdido desde a noite da sexta-feira, 26. Segundo relatos de familiares, o indígena estava com o padrasto seguindo num veículo da Aldeia Fontoura para a Aldeia Isabel, mas o motor apresentou problemas e o rapaz foi deixado nas proximidades enquanto o padrasto retornou para realizar o reparo.

Mais tarde, ao voltar ao local onde Tekuwala deveria estar, o padrasto o não encontrou, imaginando que o rapaz tivesse saído a pé. Contudo, ao chegar ao local de destino, o afilhado não se encontrava. Com isso, deu-se início às buscas.

Bombeiros militares se juntaram com familiares e outros moradores, realizando as buscas na região. Tekuwala foi visto na manhã de sábado, após pedir água para moradores numa das ilhas vizinhas a Mato Grosso, mais precisamente nas proximidades da cidade de São Félix, por onde é mais fácil o acesso à Aldeia Isabel.

Os grupos percorreram várias localidades durante todo o dia, sem notícias do rapaz. O paradeiro dele só foi informado no final da tarde do domingo, quando teria feito contato com a família. O indígena estava numa fazenda na região.

Na manhã desta segunda-feira, 29, com apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), Tekuwala foi resgatado e lavado em segurança para a aldeia onde mora.

De Palmas, as ações eram coordenadas pelo capitão Rafael Menezes, comandante da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), e pelo tenente-coronel Peterson Queiroz Ornelas, comandante Operacional do CBMTO, que agradeceu o apoio do CIOPAER, bem como do coordenador Regional da FUNAI Araguaia – Tocantins, Osmar Gomes de Lima, do coordenador Técnico Local da FUNAI de São Félix do Araguaia – MT, Vicente de Paula Rodrigues de Lima, e do coordenador Técnico Local da FUNAI de Santa Terezinha – MT, Reinaldo Amaral Neres.