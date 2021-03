Paraíso iniciará vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 67 a 69 anos

O município de Paraíso do Tocantins iniciará na próxima quarta-feira, dia 31, a vacinação contra a Covid – 19 para pessoas com idade entre 67 e 69 anos. A imunização será ofertada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Araci Aires Parente (SESPE), na região central da cidade, no horário 7h às 17h, com ponto fixo e drive thru, onde as pessoas receberão a vacina dentro de seus veículos automotivos.

De acordo com o Prefeito Celso Morais, Paraíso do Tocantins recebeu nesta terça-feira, dia 30, mais 670 doses do imunizante. “Hoje nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde está em Palmas buscando estas que já estarão disponíveis para a população na próxima quarta-feira”, informa.

Para se imunizar contra à Covid-19, a pessoa que faz parte do público alvo, deverá comparecer a UBS portando documento pessoal de identificação, documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacinação.