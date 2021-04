20 Leitos: 10 leitos de UTI Covid foram abertos neste sábado (10/04) no Hospital Regional de Porto Nacional e 10 leitos clínicos no Centro Municipal de Internação – Covid-19

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Confirmada a informação divulgada em primeira mão pela reportagem do Jornal Folha do Tocantins, há duas semanas, no dia 29/03, (clique aqui e leia), onde o Secretário de Estado da SES, Edgar Tollini, disse à reportagem da Folha, que a “previsão” dos leitos de UTIs estarem em operação seria aproximadamente em meados do mês de abril.

Dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para o tratamento da Covid-19, entraram em operação neste sábado, 10, no Hospital Regional de Porto Nacional. Bastante aguardado pela comunidade local. Os leitos foram anunciados pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, que ao longo das últimas semanas determinou agilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) na implantação dos mesmos, visando ampliar a quantidade de leitos para ofertar o tratamento adequado aos pacientes acometidos pela doença na região.

Também 10 leitos Clínicos

Também foi inaugurado na tarde deste sábado (10), o Centro Municipal de Internação – COVID-19. A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, instalou 10 leitos clínicos e 4 leitos de estabilização para atender os casos de média e alta complexidade de pessoas infectadas pela Covid-19. O Governo do Tocantins é parceiro da Prefeitura na implantação dos leitos clínicos para atendimento a pacientes em Porto Nacional e toda a região.

Atualmente, o Tocantins conta com 436 leitos, sendo 264 clínicos e 172 de UTI Covid.

O governador Mauro Carlesse destaca que os leitos são uma conquista da sociedade de Porto Nacional e região, uma vez que funcionarão em caráter permanente. “Desde que assumimos a gestão, entendemos a necessidade de fazer melhorias na saúde de forma a atender à população. Trabalhamos de forma incansável para implantar esses leitos de UTI em Porto Nacional, que passam a fazer parte da estrutura definitiva e que ficarão como legado para o Hospital Regional, administrado pelo Estado. Hoje, o foco é o tratamento adequado para os pacientes acometidos pela Covid-19, mas passada a urgência da pandemia, estarão à disposição de todo e qualquer cidadão que precisar de um cuidado especializado”, ressaltou o Governador.

Conforme o titular da SES, Edgar Tolini, os 10 novos leitos de UTI em Porto Nacional farão a rede implantada pelo Governo do Tocantins chegar a 168 UTIs exclusivos para tratamento da Covid-19. “Optamos por não fazer estruturas provisórias, mas sim investir na rede hospitalar, ampliando a oferta de novos leitos, melhorando as condições de trabalho dos profissionais que estão na linha de frente, e consequentemente, oportunizando à população o tratamento adequado, com um único objetivo que é o de salvar vidas”, destacou o secretário.

10 leitos de UTI

Para a abertura desses 10 leitos, a Secretaria de Estado da Saúde realizou a contratação da empresa Innmed Gestão em Saúde LTDA, para o gerenciamento e a operacionalização dos leitos de Terapia Intensiva Adulto tipo II. A empresa é a responsável pela contratação de profissionais de Saúde, equipamentos e insumos para a operacionalização dos leitos.

No Total são 20 leitos

No total, são 20 leitos, sendo 10 leitos de UTI’s, exclusivos para o tratamento da Covid-19, instalados no Hospital Regional e, 10 leitos clínicos implantados no Centro Municipal de Internação – Covid-19, montados no antigo Centro de Especialidades Médicas (CEME).

Entenda o trabalho em conjunto

No dia, 28/03, o Secretário Estadual de Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, falou à reportagem do Jornal Folha do Tocantins, que após a reunião na manhã do dia (09/03), solicitada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, ao vice-governador Wanderlei Barbosa e corroborada pelo governador Mauro Carlesse, para discutirem as demandas de urgência nos casos de Covid-19 em Porto Nacional, com menos de um mês, no dia (28/03) chegaram 10 leitos (camas) no município de Porto Nacional.

No trabalho em conjunto com os deputados Valdemar Júnior, Nilton Franco, Cleiton Cardoso e Ricardo Ayres, além do Secretário de Estado da SES, Edgar Tollini, o presidente da Aleto, Antonio Andrade, intensificou a união entre os Deputados Estaduais e o Prefeito Ronivon Maciel, “independentemente de lado partidário, sugeri convidarmos o prefeito Ronivon para que possamos nos unir e assim acharmos um lugar”, para implantação dos leitos no município, pontuando sobre a união do Executivo Estadual, Assembleia Legislativa e Município.