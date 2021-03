TRABALHO EM CONJUNTO: 20 leitos para Porto – 10 leitos chegaram neste domingo (28/03) e 10 UTI’s tem “previsão” para (07/04), afirma Edgar Tolini à Folha do Tocantins

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Neste domingo, 28/03, o Secretário Estadual de Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, falou à reportagem do Jornal Folha do Tocantins, que após a reunião na manhã do dia (09/03), solicitada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, ao vice-governador Wanderlei Barbosa e corroborada pelo governador Mauro Carlesse, para discutirem as demandas de urgência nos casos de Covid-19 em Porto Nacional, com menos de um mês, neste domingo (28/03) chegaram 10 leitos no município, e que, as 10 UTI’s tem “previsão” de uma semana, aproximadamente em (07/04), afirma o Secretário Estadual de Saúde.

No trabalho em conjunto com os deputados Valdemar Júnior, Nilton Franco, Cleiton Cardoso e Ricardo Ayres, além do Secretário de Estado da SES, Edgar Tollini, o presidente da Aleto, Antonio Andrade, que intensificou a união entre os Deputados Estaduais e o Prefeito Ronivon Maciel, disse que “independentemente de lado partidário, sugeri convidarmos o prefeito Ronivon para que possamos nos unir e assim acharmos um lugar”, para implantação dos leitos no município, afirmou.

O Secretário, Edgar Tolini à Ronivon, afirmou na quinta-feira (25/03), que a Secretaria está empenhada na força tarefa de providenciar os atendimentos emergenciais, e que, disponibilizou “equipamentos para ampliação dos leitos clínicos municipais”, ressaltou.

Edgar Tolini, disse ainda à reportagem da Folha do Tocantins, que em menos de um mês, o Estado autorizou 10 leitos para Porto Nacional, que chegaram neste domingo, 28/03, e que as 10 UTI’s tem “previsão” de uma semana, aproximadamente, (07/04), “Já estamos finalizando as adequações físicas no Hospital Regional de Porto Nacional e esperamos estar com os leitos o mais rapidamente possível”, disse. Justificou que a previsão depende “principalmente de insumos (kit intubação)”, concluiu Edgar. No total, são 20 leitos, sendo 10 leitos clínicos

Posicionamento do Governo

Na reunião do dia 09/03, o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, também destacou o apoio recebido pelo Governador do Tocantins, Mauro Carlesse e do vice-governador Wanderlei Barbosa para implantação do leitos em Porto Nacional.

No dia, de acordo Wanderlei Barbosa, o Governo do Tocantins tem o compromisso de transformar as demandas da população em realidade, que não faltarão esforços para isso e reconhece a necessidade de cada município tocantinense.

O Vice-governador ressaltou ainda que o Governo, desde o início da pandemia, vem buscando ampliar a estrutura da rede de saúde do Estado.